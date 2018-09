18.09.2018, 13:57 Uhr

Bauarbeiter in Hof zwölf Meter in die Tiefe gestürzt

Auf einer Baustelle in Hof ist ein Arbeiter von einem Gerüst zwölf Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden