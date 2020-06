Bauarbeiten in Aschaffenburg sorgen für massive Behinderungen

Auf zwei Hauptverkehrsachsen rund ums offene Schöntal – der Weißenburger Straße und der Friedrichstraße - finden Sanierungsarbeiten statt. Außerdem werden die Bus- und Radspuren neu geordnet. Dafür muss neben der Weißenburger- und der Friedrichstraße auch die viel befahrene Hanauer Straße abschnittsweise gesperrt werden. Das Landgericht bleibt über Umwege erreichbar. Busse werden teils großzügig umgeleitet, vereinzelt entfallen Haltestellen.

Maßnahme auch gegen "Wildes Parken"

Die Auswirkungen der Arbeiten erstrecken sich auch auf die Frohsinnstraße am Hauptbahnhof. Sie wird abschnittsweise umgestaltet, da Busse über die Frohsinnstraße und die von ihr abzweigende Erthalstraße umgeleitet werden. "Wildem Parken" soll hier im verkehrsberuhigten Bereich ein Ende bereitet werden. Laut Stadtverwaltung wird ein absolutes Haltverbot gelten. Die Fahrbahn werde soweit wie möglich eingeengt. Fußgänger und Radfahrer werden zu ihrer Sicherheit in Fahrtrichtung Hauptbahnhof vom Auto- und Busverkehr getrennte Bereiche zur Verfügung haben. Auch für die Außengastronomie und die Sondernutzungen der anliegenden Geschäfte stehe ohne parkende Autos mehr Raum zur Verfügung, so eine Mitteilung der Stadt.

30 Fahrradparkplätze sollen kommen

Gleichzeitig wird ein Beschluss des Planungs- und Verkehrssenates vom 19. Mai 2020 umgesetzt. Nach diesem soll der kleine Parkplatz an der Frohsinnstraße gegenüber der Post für das allgemeine Parken gesperrt werden. Dafür soll das Angebot an Behinderten-Stellplätzen sowie das Fahrradparken in diesem Bereich ausgeweitet werden. 30 Fahrradabstellplätze sind geplant. Für Autofahrer stehe weiterhin direkt gegenüber das Parkhaus im Hauptbahnhof zur Verfügung. In diesem könne in den ersten 20 Minuten kostenfrei geparkt werden.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!