Globe-Theater: In Coburg werden 8.000 Tonnen Erde bewegt

Rund einen Monat nach dem offiziellen Spatenstich sind die Bauarbeiten für das Globe-Theater in Coburg in vollem Gange. In den vergangenen Tagen hätten Bagger bereits 8.000 Tonnen Erde auf dem ehemaligen Güterbahnhofsgelände bewegt, teilte die Stadt mit. Man sei mit dem Aushub für die Baugrubensicherung beschäftigt, sagte Peter Cosack, der Leiter des Hochbauamtes.

Baugrube für das "Globe" soll bis Weihnachten ausgehoben sein

Dazu werden in einem Kreis um die Baugrube herum Löcher gebohrt und mit Beton aufgefüllt. Diese Bohrpfahlwand soll verhindern, dass Erdreich in die Baugrube rutscht. Verhindern soll die Wand auch, dass Grundwasser aus dem Lehmboden eindringt. Bis Weihnachten sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein.