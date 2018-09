Bauarbeiten für BLSV-Sportcamp in Bischofsgrün starten

Nach den Erdbauarbeiten und den Vorarbeiten für die neue Zufahrtsstraße haben die Arbeiten am Rohbau des neuen Sportcamps in Bischofsgrün im Landkreis Bayreuth begonnen, teilte der Bayerische Landessportverband (BLSV) mit. Die Arbeiten könnten bis Ende 2019 abgeschlossen sein, sodass der Innenausbau noch im Winter des kommenden Jahres starten könnten. An Weihnachten 2020 soll das Gebäude fertig sein.

Millioneninvestition im Fichtelgebirge

Für insgesamt 29 Millionen Euro entsteht im Fichtelgebirge ein neues Sportcamp mit knapp 300 Betten, Innen- und Außensportanlagen sowie Seminar- Gastronomie- und Erholungsbereichen. Gebaut werden beispielsweise eine Dreifachturnhalle mit Kletterwand, Beachvolleyball- Tennis - und Fußballplätze sowie ein Fitnessstudio inklusive Sauna. 23,4 Millionen Euro übernimmt der Freistaat Bayern.

Zweitgrößtes Sportcamp im Freistaat

Neben Bischofsgrün hatten sich auch Fichtelberg (Lkr. Bayreuth), Selb und Weißenstadt (beide Lkr. Wunsiedel) für das Sportcamp beworben. Doch Bischofsgrün bekam den Zuschlag. Das Sportcamp Nordbayern wird das zweitgrößte hinter dem Sportcamp in Inzell (Lkr. Traunstein) und vor den beiden anderen Camps am Spitzingsee (Lkr. Miesbach) und in Regen.