Bauarbeiten auf der Rottalbahn - Züge werden durch Busse ersetzt

Wegen umfangreicher Gleisbauarbeiten auf der Rottalbahn fahren ab Freitagabend (16.10; ca. 19.30 Uhr) zwischen Mühldorf a. Inn und Pocking keine Züge mehr. Diese werden durch Busse ersetzt. Die erste Bauphase dauert zwei Wochen (bis 30.10.). Schülern, die mit dem Zug fahren, stehen zusätzliche Ersatzbusse zu Verfügung. Auch wenn im Ersatzfahrplan nur ein Bus angegeben sei, will die Südostbayernbahn zu Stoßzeiten mehrere Busse einsetzen, so das Landratsamt Rottal-Inn.

Ersatzbusse haben lila Symbol mit durchgestrichenem Zug

Das Landratsamt bittet die betroffenen Fahrgäste, nicht auf die "normalen" Linienbusse auszuweichen, da diese sonst an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Die Ersatz-Busse halten demnach in der Regel direkt am Bahnhof bzw. Haltepunkt oder in dessen unmittelbarer Umgebung. Diese Haltestellen sowie die Busse seien an dem lilafarbenen Symbol mit durchgestrichenem Zug erkennbar. Weiter heißt es: Für "Eggenfelden, Mitte" ergibt sich eine Besonderheit: hier halten alle SEV-Busse nicht nur an der normalen Ersatzhaltestelle "Eggenfelden, Theater", sondern zusätzlich auch noch am Busbahnhof, so das Landratsamt.

Zweite Bauphase ab Mitte November: nochmal Sperre

Von Samstag, 31. Oktober bis Donnerstag, 12. November fahren die Züge laut Landratsamt im ganz normalen Jahresfahrplan, bis dann ab 13. November die nächste – und voraussichtlich letzte – Baumaßnahme eine erneute Sperrung der Strecke notwendig macht.