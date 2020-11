Bauarbeiten auf der A3 früher fertig als geplant

Die seit Anfang März 2020 laufenden Bauarbeiten auf der Autobahn 3 rund um die Anschlussstelle Metten im Kreis Deggendorf sind drei Wochen früher fertig als gedacht. Anfang kommender Woche beginnt bereits der Rückbau der Baustellenverkehrsführung. Das meldet die Autobahndirektion Südbayern.

Fahrbahn wurde wegen Betonschäden erneuert

Auf dem rund dreieinhalb Kilometer langen Abschnitt bei Metten wurde die Fahrbahn wegen Betonschäden erneuert. Parallel zu den Straßenbauarbeiten wurden auch Instandhaltungsarbeiten an den Brücken durchgeführt. So wurden beispielsweise an der Donaubrücke Metten die Fahrbahnübergangskonstruktionen im Bereich der Mittelkappe repariert sowie zahlreiche Betonschäden ausgebessert.

Kosten belaufen sich auf rund elfeinhalb Millionen Euro

Die Gesamtkosten der Baumaßnahmen belaufen sich auf rund elfeinhalb Millionen Euro und liegen damit im vorgesehenen Kostenrahmen. Die Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf zog aufgrund geringer Unfallzahlen im Baustellenbereich eine positive Bilanz: Es kam zu keinem schweren Verkehrsunfällen während der Baumaßnahme. Dazu beigetragen haben laut Polizei auch die aufwändigen, aber besonders auffälligen LED-Geschwindigkeitsanzeigen und die in beiden Fahrtrichtungen installierten Stauwarnanlagen.