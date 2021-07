Bauarbeiten auf B12 im Bayerwald: Verkehrsbehinderungen erwartet

Am Montag wird auf der B12 mit der Sanierung des sechs Kilometer langen Abschnitts zwischen Großthannensteig im Kreis Passau und Röhrnbach im Kreis Freyung-Grafenau begonnen. Zunächst ist die Teilstrecke zwischen Außernbrünst und Röhrnbach-Nord an der Reihe. Wegen der Bauarbeiten, die bis Mitte August dauern, muss der Verkehr großräumig umgeleitet werden. In Richtung Tschechien geht es von Außernbrünst über Jandelsbrunn, dann über Altreichenau und Bischofsreut zurück auf die B12.

Größere Verkehrsbehinderungen und Staus erwartet

In umgekehrter Richtung, von Tschechien nach Passau, müssen die Autofahrer den Umweg über Hohenau, Grafenau und Unterhüttensolden sowie über die B85 in Kauf nehmen. Gerade zu Stoßzeiten kann es in Ortschaften an der Umleitungsstrecke zu größeren Verkehrsbehinderungen und Staus kommen, so das Staatliche Bauamt Passau.

Die B12 ist eine für den Bayerischen Wald wichtige Verkehrsachse. Hier sind viele Pendler zwischen Niederbayern und Tschechien unterwegs.