Bauamt verteidigt Haselmausbrücke in Vilshofen

Eine Brücke für Mäuse in Vilshofen hat in den vergangenen Wochen für Wirbel gesorgt. Vertreter des Bund Naturschutz halten das Bauwerk, das der geschützten Haselmaus das Überqueren der Ortsumfahrung ermöglichen soll, für sinnlos und überteuert. Jetzt hat das zuständige Bauamt in Passau in einer Pressemitteilung das umstrittene Bauwerk noch einmal verteidigt.

Darum ist die Brücke notwendig

In der Mitteilung mit der Überschrift "Haselmausbrücke - zehn sachliche Antworten weshalb sie notwendig und richtig ist" heißt es unter anderem, dass die Ortsumgehung an verschiedenen Stellen Haselmauslebensräume durchschneide und trenne. Diese Trennungen seien durch geeignete Maßnahmen zu minimieren und auszugleichen. Auf beiden Seiten der Straße seien trotz eines Wohngebietes noch Lebensräume für die Tierart vorhanden.

Außerdem sei die Brücke noch nicht fertig. Mit Astwerk und Gehölzpflanzungen an der Brücke werde sie im Winter haselmaustauglich gemacht. Mit diesen Pflanzungen könnte die Maus durch Klettern und Springen die Brücke erreichen und sicher überqueren.

Weitere Brücke geplant

Das Bauamt äußerte sich auch zu den umstrittenen Kosten von knapp 100.000 Euro. Das seien etwa 0,25 Prozent der Gesamtkosten des Straßenbaus und aus bauamtlicher Sicht ein gesetzlich notwendiger Beitrag zum Erhalt eines nach Artenschutzrecht hoch geschützten Tieres. An einer anderen Stelle ist noch eine weitere derartige Brücke geplant.