Bau von Mobilfunkmasten in Bayern künftig teils ohne Genehmigung

Die bayerische Staatsregierung will den Ausbau des Mobilfunknetzes im Freistaat beschleunigen und dafür den Bau von Masten deutlich erleichtern. So sollen künftig Mobilfunkmasten bis zu einer Höhe von 15 Metern innerorts sowie 20 Metern außerorts "genehmigungsfrei" aufgebaut werden können, wie Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) nach einer Kabinettssitzung in München sagte.

Darüber hinaus solle erlaubt werden, mobile Masten "bis zu 24 Monate ohne Baugenehmigung aufstellen und dann wieder versetzen zu können, um da auch flexibel zu bleiben". Durch die Reduzierung der Vorgaben für Abstandsflächen für Mobilfunkanlagen im Freien sollen Gerlach zufolge mehr Standorte für Telekommunikationsbetreiber möglich werden.

"Pakt für digitale Infrastruktur"

Die Ministerin kündigte an, dass der Freistaat über diese Vorschläge in den nächsten Wochen mit den Kommunen sowie den Betreibern intensiv diskutieren werde. Noch immer sei in Bayern landauf und landab zu hören, dass der Bau neuer Masten zu lange dauere oder teilweise auch verhindert werde. Ziel der Staatsregierung sei, mit den Partnern bis zum Sommer einen "Pakt für digitale Infrastruktur" zu schließen, um dem "Ziel der Gigabitfähigkeit mit schnellen Schritten näher zu kommen".

Nach Daten des bayerischen Wirtschaftsministeriums aus dem März ist auf etwa 94 Prozent der bayerischen Flächen mit 4G ein schnelles, mobiles Internet verfügbar. 99 Prozent aller bayerischen Haushalte hätten LTE. Der Grünen-Abgeordnete Benjamin Adjei attestierte dem Freistaat damals im Wirtschaftsausschuss zwar Fortschritte, sah im Vergleich mit dem Flächenland Nordrhein-Westfalen aber noch Nachholbedarf. Dort hätten 97 Prozent der Fläche 4G-Internet.

Füracker: 98 Prozent der Haushalte haben schnelles Internet

Beim Glasfaserausbau ist Bayern nach Angaben von Digitalministerin Gerlach bundesweit Spitzenreiter in Deutschland, "obwohl wir ein Flächenland sind". Die Staatsregierung nehme das aber als Ansporn, "hier weiter vorne mit dran zu sein". Der Freistaat wolle künftig auch eine schnellere, kostengünstigere Verlegung in geringe Tiefen unterstützen. Hier sei allerdings auch der Bund gefordert, die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen.

Finanzminister Albert Füracker (CSU) betonte, für den Breitbandausbau seien eigentlich der Bund und die Telekommunikationswirtschaft zuständig. Bayern habe sich aber entschieden, "als Helfer in der Not" dazu beizutragen, "dass die Glasfaser in die Dörfer kommt, in jede Gemeinde kommt, in alle Häuser kommt". Durch das bayerische Förderprogramm seien bereits 61.000 Kilometer neue Glasfaserleitungen verlegt worden.

Mittlerweile hätten etwa 98 Prozent aller bayerischen Haushalte schnelles Internet nach EU-Definition (mindestens 30 Mbit/s), 91 Prozent hätten sogar eine Geschwindigkeit von 100 Mbit/s und fast zwei Drittel verfügten bereits über "Gigabit-Bandbreiten". Der ländliche Raum sei nirgendwo in Deutschland so gut mit schnellem Internet versorgt wie in Bayern.