Bau einer Wasserleitung von Schweinfurt nach Wohnau gestartet

Blaue Wasserleitungsrohre sind entlang des Mains zum Beispiel gegenüber von Schonungen und zwischen Weyer und Untereuerheim zu sehen. Über sechs Pumpen sollen die Rohre bald jährlich rund eine Million Kubikmeter Trinkwasser von Schweinfurt über das Maintal bis nach Wohnau im Landkreis Haßberge transportieren. Die Wassermenge entspricht der Füllung von etwa 500 einhundert Meter langen Tankschiffen. Die Stadtwerke Schweinfurt haben mit dem Bau der 26 Kilometer langen Wasserleitung begonnen.

Wasserleitung soll für genügend Trinkwasser sorgen

Bei Wasserknappheit sollen mithilfe der Leitung auch die Rhön-Maintal-Gruppe, das Stadtwerk Haßfurt und die Knetzgau-Sand-Wonfurt-Gruppe künftig mit Trinkwasser versorgt werden können. Das teilen die Stadtwerke Schweinfurt mit.

Die einzelnen, blauen Rohre werden nun miteinander verschweißt und dann in einer Tiefe zwischen 1,5 und vier Metern unter der Erde verlegt. Start der Leitung ist am Wasserwerk in den Wehranlagen in Schweinfurt. Die ersten beiden Bauabschnitte zwischen Schweinfurt und Weyer und anschließend zwischen Weyer und Theres sollen schon in diesem Jahr fertig werden. Im nächsten Jahr soll auch der dritte Bauabschnitt zwischen Theres und Wohnau fertiggestellt werden.

Brunnen der Knetzgau-Sand-Wonfurt-Gruppe sind erschöpft

Die Brunnen des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Knetzgau-Sand-Wonfurt-Gruppe sind erschöpft, sagte deren Vorsitzender, der Knetzgauer Bürgermeister Stefan Paulus, im November vor zwei Jahren. Neue könnten auch nicht einfach gebohrt werden. Die Stadtwerke Schweinfurt können hier aushelfen: Sie verfügen durch die Trinkwasserbrunnen im Maintal und einer weiteren Anlage im Schweinfurter Norden über ausreichend Trinkwasser, um Wasser an weitere Abnehmer liefern zu können.

Stadtwerke äußern sich nicht zu konkreten Kosten

Der Geschäftsführer der Stadtwerke Schweinfurt, Thomas Kästner, sagte bei der Vorstellung des Projekts im November vor zwei Jahren, dass für den Wasserleitungsbau ein "zweistelliger Millionenbetrag" investiert werde. Aber weil das Projekt noch nicht abgeschlossen ist, wollen sich die Stadtwerke zu den erwarteten konkreten Kosten aktuell noch nicht äußern.

Die Stadtwerke Schweinfurt, die Rhön-Maintal-Gruppe, die Knetzgau-Sand-Wonfurt-Gruppe und das Stadtwerk Haßfurt versorgen laut den Stadtwerken Schweinfurt insgesamt über 220.000 Menschen mit Trinkwasser.