Bau des "Zentrums für besondere Einsatzlagen" beginnt

Heute beginnen die Bauarbeiten für das neue "Zentrum für besondere Einsatzlagen" in Neuhaus bei Windischeschenbach (Lkr. Neustadt an der Waldnaab). Im Dezember 2016 hat der Ministerrat das deutschlandweit einzigartige Projekt beschlossen.

Übung mit Virtual-Reality

In dem Zentrum sollen ab dem Sommer Einsatzkräfte der bayerischen Hilfsorganisationen zusammen mit THW, der Polizei und in enger Zusammenarbeit mit der Bundeswehr üben. In den Lehrgängen werden mit hochmoderner Technik Szenarien geübt, die für Einsatzkräfte lebensbedrohlich sein können. Zum Beispiel ein Terroranschlag, ein Amoklauf oder auch eine Geiselnahme.

In den Ausbildungen sämtlicher Hilfsorganisationen sowie bei Polizei, THW und Feuerwehr kommen diese besonderen Einsatzlagen jeweils vor. Jetzt allerdings können das Zusammenspiel und die Kommunikationswege der Helfer verschiedener Organisationen im Ernstfall anhand virtueller Simulation geübt werden. "Wir treffen uns zum Üben, weil wir mit allen Hilfsorganisationen gemeinsam an einem Strang ziehen wollen", so Projektleiter Daniel Pröbstl.

Zusammenspiel mehrerer Hilfsorganisationen

Mit im Boot sitzen das BRK, der Malteser Hilfsdienst, der Arbeiter-Samariter-Bund, die Johanniter-Unfall-Hilfe, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft sowie als Partner das Technische Hilfswerk und das Medizinische Katastrophen-Hilfswerk, also ein Verbund aus privaten Hilfsorganisationen in Bayern. Dazu kommen Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr. Auch Polizei oder Organisationen aus anderen Bundesländern haben bereits Interesse signalisiert, hier Lehrgänge zu absolvieren.

Das Zentrum wird im bisherigen gemeinsamen Atemschutzzentrum der Landkreise Neustadt an der Waldnaab und Tirschenreuth sowie der Stadt Weiden im Gewerbegebiet in Neuhaus untergebracht. Das Atemschutzzentrum bleibt bestehen, die Halle wird um das Zentrum für besondere Einsatzlagen erweitert. Betreiber wird eine Gesellschaft aus verschiedenen Hilfsorganisationen sein. Rund vier Millionen Euro nimmt das bayerische Innenministerium für die Einrichtung dieses Zentrums in die Hand.

Verschiedene Settings zum Üben

Heute beginnen die Umbauarbeiten in der Halle. Im Inneren entstehen verschiedene Settings. Zum Beispiel eine Bildungseinrichtung, ein Cafe vor einem Geschäft, ein Büro und auch eine Lounge. Darin können die Einsatzkräfte dann verschiedene Szenarien üben, während sie per Video und Audio überwacht werden. Moderne Technik mache das Üben effektiver und solle die Kompetenz jedes Einzelnen stärken, erklärt der Projektleiter.

E-Learning-Plattform für ganz Bayern

Im Zentrum entstehen fünf Arbeitsplätze, derzeit laufen die Besetzungen für die Stellen der Ausbilder und der Verwaltung. Die Lehrgänge im Zentrum in Neuhaus sind allerdings nur ein Teil der Aus- und Weiterbildung der Einsatzkräfte. Im Zuge des Aufbaus entsteht eine E-Learning-Plattform, die sämtlichen Helfern in ganz Bayern theoretisches Wissen und Informationen für diese besonderen Einsatzlagen liefern soll. Darauf aufbauend können die Einsatzkräfte dann Lehrgänge im Zentrum für besondere Einsatzlagen buchen und praktisch üben. Ende Februar soll bereits Richtfest gefeiert werden, die ersten Lehrgänge soll es dann im Sommer geben.