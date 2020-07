vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

Bau der neuen Seilbahnen am Ochsenkopf verzögert sich

Bürokratische Hürden stellen sich dem Bau der neuen Seilbahn im Fichtelgebirge in den Weg. Weil sich in dem Areal Wasserschutzgebiete befinden, müssen Gutachten angefertigt werden. Ein Zeitplan ist nicht bekannt, in Gefahr sei das Projekt aber nicht.