"Batman" in Not: Der Fledermausnotruf des LBV hilft

Wer abends spazieren geht, hat in den nächsten Tagen vielleicht die Gelegenheit, Fledermäuse zu Gesicht zu bekommen. Im Juni bringen die Weibchen ihre Jungen in sogenannten Wochenstuben zur Welt. Und langsam werden sie selbständig. Doch der Start in die Freiheit ist manchmal holprig: die streng geschützten Tiere verletzen sich oder verirren sich in Wohnungen. Gut, dass es den Fledermausnotruf des Landesbundes für Vogelschutz gibt.

Ehrenamtliche päppeln Jungtiere auf

Eine der ehrenamtlichen Helferinnen ist Margarete Kistler in München-Harlaching. Schlaf bekommt die Fledermausziehmama derzeit wenig. 30 hungrige Mäuler hat sie zu stopfen. Die Jungtiere sind manchmal winzig: "Die wirklich kleinen Babys sind gerade mal so groß wie ein Gummibärchen, wiegen 0,5 Gramm und je kleiner sie sind, desto öfter brauchen sie Nahrung. Also ganz am Anfang wirklich alle zwei Stunden", erzählt Kistler. Nach dem Füttern kommt das Wellnessprogramm. Mit einer Zahnbürste massiert sie den Bauch der Tiere – um die Verdauung anzuregen.

Jungtiere wagen erste Flüge

Derzeit erreichen Magarete Kistler viele Notrufe wegen verirrter oder verletzter Fledermäuse, weil die Jungtiere ihre ersten Flüge wagen. Auch Christine Haberlander, BR Korrespondentin im Studio Chiemgau, ist kürzlich fast über einen der Flugsäuger im Büro gestolpert: "Ich habe dann meine Jeansjacke ganz sanft drüber gebreitet, das Fenster aufgemacht, meine Jeansjacke auf das Fensterbrett gepackt und dann breitete diese kleine Fledermaus ihre Flügel aus und ist in einem Halbkreis in die nächsten Bäume oder auch in den nächsten Kirchturm entschwunden." – War das richtig?

Margarete Kistler erklärt: "Wenn das Tier in der Wohnung gefunden wird, kann man davon ausgehen, dass das Tier schon fliegen kann und dann ist das richtig. Also wieder raussetzen. Das sind meistens Jungtiere, die sich einfach in ein gekipptes Fenster verfliegen und aus dem Kippfenster nicht mehr rausfinden."

Muttertier holt Junges

Wer aber flugunfähige Babyfledermäuse findet, sollte sie am Fundort belassen, damit die Mütter sie wiederfinden können. Margarete Kistler zeigt, wie ein Turm aus einfachen Plastikschüsseln der Mutter hilft, ihr Kleines aufzunehmen: Auf einer Schüssel oder einem Eimer wird ein Tuch platziert. Darauf kommt eine Wärmequelle, wie eine Wärmeflasche oder ein Kirschkernkissen und dorthin setzt man die kleine Fledermaus. "Die Mütter hören das Baby dann rufen, kommen, fliegen hin, landen und nehmen das Kind wieder mit."

Das funktioniert bei jeder zweiten Fledermaus. Die übrigen nimmt die ehrenamtlich Fledermausmama gerne in Pflege. Natürlich auch erwachsene Tiere, die sich verletzt haben.

Jedes Tier wird dokumentiert

Seit 30 Jahren ist Margarete Kistler im Einsatz. Jedes Tier wird genau dokumentiert: Fundort, Art, ungefähres Alter, Gewicht. "Und diese Daten werden dann auch weitergegeben an das Landesamt für Umweltschutz." Unzählige Tiere hat sie bereits aufgepäppelt – auch ein besonders seltenes Exemplar: "Die Alpenfledermaus, die kam am 8.8. zu mir. Hat die Nummer 2778 und kam aus Trudering". Nur fünf Stück dieser Art wurden bislang gefunden.

Wenn sich die Tiere erholt haben, entlässt sie Margarete Kistler in die Freiheit. Für sie ist es immer wieder aufs Neue ein kleines Fest, wenn die Zöglinge mit ihren Flatterschlägen erfolgreich in die Lüfte starten: "Hat gut geklappt, gut geflogen, da hat sich das Päppeln gelohnt".