Bastler aus Hallerndorf bricht Weltrekord im Puzzeln

Peter Schubert aus Hallerndorf im Landkreis Forchheim hat den Weltrekord im Puzzeln gebrochen. Nach Angaben des Rekord-Instituts für Deutschland (RID) ist Schubert der schnellste Mensch, der je ein Puzzle mit 54.000 Teilen alleine zusammengesetzt hat. Der 52-Jährige hatte dafür 137 Tage gebraucht.

Zum Artikel: Was Menschen am Puzzeln fasziniert

Hallerndorfer baut 13 Stunden täglich an einem Puzzle

Teilweise habe er 13 Stunden am Stück an der Fertigstellung des Puzzles gearbeitet, so Schubert zum BR. Dass er Erfolg haben könnte, habe er dennoch nicht geglaubt, so der Weltrekordhalter. Dokumentiert wurde der Weltrekordversuch von einer Online-Zeitung und der Gemeinde Hallerndorf.

"Ich musste die Mail mehrmals lesen, so baff war ich." Peter Schubert, Weltrekordhalter im Puzzeln aus Hallerndorf

Das von dem 52-Jährigen in Rekordzeit fertiggestellte Puzzle ergibt ein 18 Quadratmeter großes Bild, das eine Wand in einem Museum zeigt. Auf dieser Wand sind die bekanntesten Kunstwerke der Welt zu sehen, darunter die "Mona Lisa" und der "Turmbau zu Babel". Das Riesen-Puzzle gibt es seit September des vergangenen Jahres zu kaufen.

Rund 130 Quadratmeter Fläche verbaut

Angefangen hat die Puzzle-Leidenschaft des Hallerndorfers vor 16 Jahren mit einem sehr großen Puzzle aus 20.000 Teilen. Seitdem hat er insgesamt 430.000 Teile zusammengesetzt, das entspricht einer Fläche von 130 Quadratmetern.