Basketball: Medi Bayreuth verpflichtet Matthew Tiby

Er ist 2,03 Meter groß, 104 Kilogramm schwer und in Bayreuth kein Unbekannter. Matthew Tiby war bisher beim Ligakonkurrenten Jobstars Giessen 46ers unter Vertrag. In der kommenden Saison spielt der US-Amerikaner bei Medi Bayreuth, teilte der Basketball-Bundesligist mit. Es ist der dritte Neuzugang innerhalb von zwei Wochen.

Bereits zwei Neuzugänge verpflichtet

Am Dienstag hatte Medi Bayreuth mitgeteilt, dass er Derek Pardon verpflichtet habe. Der US-Amerikaner kommt vom italienischen Klub Reggio Emilia. Zuvor war mit Philip Jalalpoor der erste Neuzugang für die kommende Saison bekannt gegeben worden. Jalalpoor spielte bislang für den Basketball-Klub in St. Pölten in Österreich.

Am Finalturnier nicht teilgenommen

Medi Bayreuth hatte die Saison 2019/2020 wegen der Corona-Pandemie und aus wirtschaftlichen Gründen vorzeitig beendet. Das Team um Raoul Korner verzichtete auf eine Teilnahme am Finalturnier.