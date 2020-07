Basketball: medi Bayreuth verpflichtet Aufbauspieler Kay Bruhnke

Medi Bayreuth kann einen weiteren Neuzugang verzeichnen. Der oberfränkische Basketball-Bundesligist hat Aufbauspieler Kay Bruhnke verpflichtet, teilte der Club am Freitag mit.

Drei-Jahres-Vertrag für Bruhnke

Der 19-jährige erhält beim Bayreuther Verein ab der neuen Saison einen Vertrag über drei Jahre. Der 2,01 Meter große Allrounder stand zuletzt beim Ligarivalen Brose Bamberg unter Vertrag. Dort gehörte er auch zum Kader des Nachwuchsteams Baunach.

"Extrem talentierter und variabler Spieler"

"Kay ist ein extrem talentierter und variabler Spieler, der in der letzten Saison viel Verletzungspech hatte", sagt Trainer Raoul Korner über den Shooting Guard. "Wir wollen gemeinsam daran arbeiten, ihn körperlich und spielerisch so aufzubauen, dass er sein hohes Leistungsmaximum ausschöpfen und zu einem Leistungsträger in unserem sportlichen Konzept reifen kann."