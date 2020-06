Basketball: Louis Olinde verlässt Brose Bamberg

Der deutsche Nationalspieler Louis Olinde wird nach vier Jahren bei Brose Bamberg seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Wie der Verein mitteilt, habe der 22-jährige Olinde nun seine Entscheidung getroffen. Sportdirektor Leo de Rycke hätte Olinde gerne weiter behalten: "Er hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und hätte das Gesicht Brose Bambergs werden können."

Von Hamburg nach Bamberg

Louis Olinde war 2016 von den Hamburg Towers nach Bamberg gekommen. Dort war er zunächst für das Farmteam vorgesehen, kam in seiner ersten Saison jedoch bereits zu zwölf Bundesliga-Einsätzen und wurde auf Anhieb deutscher Meister. Diesem Titel folgte in der vergangenen Spielzeit mit dem Pokalsieg ein weiterer.

Mehr als 145 Spiele für Bamberg

Insgesamt trug Olinde 100 Mal das Brose-Trikot auf nationaler Ebene, 45 Mal stand er in internationalen Spielen für Bamberg auf dem Parkett. Ihm sei die Entscheidung nicht leicht gefallen, da ihn sehr viel mit dem Verein, der Stadt und den Menschen in Bamberg verbinde: "Ich denke, dass es für mich an der Zeit ist, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen und mich einer neuen Herausforderung zu stellen.“

Zwei weitere Abgänge

Auch Retin Obasohan und Jordan Crawford werden in der nächsten Saison nicht mehr für Brose Bamberg spielen. Beide Verträge laufen am 30.06.20 aus und werden nicht verlängert.