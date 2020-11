Basketball-Bundesliga: Saisonstart für Medi Bayreuth

Basketball-Bundesligist Medi Bayreuth startet am Samstagabend in die neue Bundesliga-Saison. Wie der Verein mitteilt, stehe den Wagnerstädtern in Ulm eine schwere Aufgabe bevor. Ulm gehöre zu den Topteams der Liga, das in seiner Pokalgruppe mit Siegen über Ludwigsburg und Würzburg den Einzug ins Top-Four Turnier geschafft hat.

Medi-Basketballer von Corona-Quarantäne beeinflusst

Zuletzt hatte Medi im BBL Pokal für Aufsehen gesorgt, als die Bayreuther den hoch favorisierten FC Bayern besiegen konnten. Kurz danach musste die Mannschaft in Quarantäne – wegen zweier positiver Tests. Nach der "Zwangspause" verloren die Bayreuther ihre beiden weiteren Pokalspiele gegen Weißenfels und Crailsheim – das sorgte vor allem unter den Fans für Unmut.