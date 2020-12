Basketball-Bundesliga: Punktgleiche Oberfranken im Fernduell

Die beiden punktgleichen oberfränkischen Basketball-Bundesligisten treten heute (19.12.20) am 7. Spieltag zum Fernduell an. Während der Tabellenzehnte Medi Bayreuth in Frankfurt gastiert (18.00 Uhr), empfängt der Liganeunte Brose Bamberg die Telekom Baskets Bonn (20.30 Uhr).

Medi Bayreuth muss in Frankfurt schon wieder auswärts ran

Für die Bayreuther ist die Partie bei den Fraport Skyliners bereits das dritte Auswärtsspiel in Folge. Nach der jüngsten 79:90-Niederlage in Braunschweig will das Team von Trainer Raoul Korner in Frankfurt den vierten Saisonsieg einfahren. Die Hessen haben in der laufenden Spielzeit erst einmal gewonnen und stehen auf dem 14. Tabellenplatz.

Brose Bamberg peilt gegen Bonn zweiten Sieg in Folge an

Auch Brose Bamberg empfängt mit den Bonnern ein Team aus dem unteren Tabellendrittel. Die Telekom Baskets stehen derzeit auf Platz 15 und feierten gegen Vechta zuletzt ihren ersten Saisonsieg in der Liga. Gegen die Bonner will Bamberg drei Tage nach dem 81:66-Erfolg gegen Würzburg mit einem weiteren Sieg nachlegen.