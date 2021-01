Basketball-Bundesliga: Bayreuth verliert in Oldenburg

Eine Sensation wäre für Medi Bayreuth durchaus gegen die favorisierten Oldenburger drin gewesen. Doch die Oberfranken, die ohne ihren verletzten Topscorer Frank Bartley antreten mussten, verloren am Ende mit 80 zu 73 gegen die Niedersachsen. Das Team von Head Coach Raoul Korner bot den Oldenburgern ein hart umkämpftes Spiel, bis in die letzte Spielminute hinein wäre ein Sieg drin gewesen.

“Wir haben viel in der Defense gearbeitet und dadurch Energie erzeugt, die wir in manch anderen Spielen nicht hatten. Auf jeden Fall aber noch verbessern müssen wir, dass wir uns für unsere Leistung dann auch belohnen.” Kay Bruhnke, Spieler

Trainer Raoul Korner sagte, Oldenburg habe für den Sieg sehr hart arbeiten müssen: "Am Ende waren wir ein paar offene Dreier davon entfernt, hier vielleicht eine Sensation zu schaffen. In den letzten fünf, sechs Minuten hat Oldenburg dann seine Qualität gezeigt. Als es auf Messers Schneide war, haben sie ihre Würfe getroffen, wir leider nicht. Uns ist ein bisschen der Saft ausgegangen." Dennoch sei er angesichts der personellen Nöte sehr stolz auf seine Mannschaft, auch wenn es nicht zum Sieg nicht gereicht habe.

Bayreuth in der Bundesliag-Tabelle auf Platz 13

Somit ist Bayreuth im Jahr 2021 noch ohne Sieg und steht derzeit auf dem 13. Tabellenplatz, Oldenburg belegt Platz drei. Am kommenden Samstag (16.01.2021, 18.00 Uhr) treten die Bayreuther beim Tabellenzweiten in Crailsheim an.