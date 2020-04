Basketball-Bundesliga: Bayreuth steigt aus, Bamberg spielt mit

Einige Vereine waren für die Fortführung der Basketball-Bundesliga, andere sprachen sich dagegen aus. Die Basketball-Bundesliga (BBL) hat in einer Videoschalte am Montag (27.07.20) ein Konzept für die Fortführung der Saison beschlossen. An einem noch festzulegenden zentralen Ort sollen zehn der 17 BBL-Mannschaften ohne Zuschauer um den Meistertitel kämpfen.

Fortsetzung der Spielzeit zu teuer

Sieben Mannschaft beenden die Spielzeit aber vorzeitig. Auch die beiden fränkischen Vertreter aus Würzburg und Bayreuth steigen aus der laufenden Spielzeit aus. Eine Fortsetzung der Spielzeit wäre dem Verein teurer gekommen als der Saisonabbruch, sagte Geschäftsführer Björn Albrecht von Medi Bayreuth.

"Die Fortsetzung der Spielzeit hätte uns in eine wirtschaftliche Notsituation gebracht, und ich hätte nicht garantieren können, dass wir die neue Saison erleben." Björn Albrecht, Geschäftsführer Medi Bayreuth

Die Bayreuther sind wirtschaftlich auf viele regionale Sponsoren und Zuschauereinnahmen angewiesen.

Neues Konzept überzeugend

Brose Bamberg hatte zwar seit Wochen für einen Abbruch der Liga plädiert, das neue Konzept hat den einstigen Serienmeister aber doch überzeugt. Es sei neuartig und schlüssig, wird der Bamberger Geschäftsführer in der Pressemitteilung des einstigen Serienmeisters zitiert.

"Daher ist Brose Bamberg bei diesem Turnier gerne mit dabei." Arne Dirks, Geschäftsführer von Brose Bamberg

Meisterpokal wird Ende Juni überreicht

Nach drei Wochen Turnierdauer soll der Deutsche Basketballmeister 2020 Ende Juni den Meisterpokal in Händen halten. Auch wenn Mannschaften wie Würzburg und Bayreuth ab sofort nur noch zuschauen können, das Konzept findet auch der Bayreuther Manager Björn Albrecht gut.

"Es ist die beste Situation, alles unter einen Hut zu bringen und die weiterspielen zu lassen, die weiterspielen wollen und die nicht zu verpflichten, die es nicht können". Björn Albrecht, Geschäftsführer Medi Bayreuth

Mannschaften, die weiterspielen wollen, müssen aber auf das grüne Licht aus der Politik warten.