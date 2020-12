Basketball-Bundesliga: Bayreuth empfängt Berlin

Am Nikolaustag trifft Medi Bayreuth in der Oberfrankenhalle auf den amtierenden deutschen Meister und Pokalsieger Alba Berlin. Damit endet für die Wagnerstädter die 14-tägige Länderspielpause in der Basketball-Bundesliga, heißt es in einer Mitteilung von Medi Bayreuth. Nach drei Spieltagen ist Alba Berlin derzeit auf dem dritten Tabellenplatz, Medi Bayreuth auf dem Achten.

Berlin schreibt Bundesliga-Geschichte

Während die Oberfranken um Trainer Raoul Korner zwei Wochen Zeit hatten, um sich auf das Spiel gegen die Hauptstädter vorzubereiten, waren die "Albatrosse" in dieser Woche bereits zweimal auswärts in der Euro-League gefragt - in Italien und Spanien. Nach der Partie gegen Bayreuth (18.00 Uhr) geht es für die Berliner am Dienstag (08.12.20) in Ludwigsburg weiter. Insgesamt 13 Spiele sind für Alba im Dezember geplant. Mehr Pflichtspiele in einem Monat gab es bis dato in der Geschichte der Easy-Credit Basketball-Bundesliga noch für keine Mannschaft.

Bayreuth im Weihnachtstrikot

Aus Tradition spielt Medi Bayreuth auch in diesem Jahr in der Adventszeit wieder in einem speziellen Weihnachtstrikot. Bereits zum siebten Mal werden die Oberfranken mit dem Hashtag #mediChristmas auf dem Trikot auf dem Parkett stehen, allerdings müssen die Wagnerstädter auch diesmal auf ihre lautstarke "Oberfrankenhölle" verzichten. Zuschauer sind bei den Spielen nach wie vor nicht erlaubt.