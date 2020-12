Basketball-Bundesliga: Bamberg gewinnt, Bayreuth verliert

Die beiden oberfränkischen Teams in der Basketball-Bundesliga, Brose Bamberg und Medi Bayreuth, stehen in der aktuellen Tabelle weiter nebeneinander. Allerdings hat Brose Bamberg, in eigener Halle, mit einem Sieg gegen Bonn sich etwas von Bayreuth absetzen können.

Brose Bamberg gewinnt durch gute Verteidigung

Mit 80:66 siegten die Bamberger gegen die Nordrhein-Westfalen. Dabei sah es zur Pause noch nicht nach dem vierten Bamberger Liga-Erfolg aus (27:41). Erst nach einem "14:0-Lauf" Anfang des dritten Viertels konnten die Domstädter erstmals in der Partie in Führung gehen (47:46) und mit einer überzeugenden Verteidigung am Ende gewinnen. Damit steht Brose Bamberg in der aktuellen Bundesliga-Tabelle auf Platz neun.

Medi Bayreuth verliert wegen schwacher Defensive in Frankfurt

Ganz anders war das Spiel der Bayreuther in Frankfurt verlaufen, es endete 104:86 zugunsten der Hessen, die damit ihren zweiten Sieg in der aktuellen Saison feiern konnten. Zu Beginn hatten die Wagnerstädter gut in die Partie gefunden, nach dem ersten Viertel führte Bayreuth knapp mit vier Punkten (24:28). Doch schon im zweiten Viertel zog Frankfurt an und führte zur Halbzeit mit 52:49.

Bayreuth konnte die Führung auch in der zweiten Spielhälfte nicht mehr zurückgewinnen. Vor allem in der Verteidigung hatte Medi das Nachsehen. Bayreuth steht mit dieser vierten Niederlage in der aktuellen Saison momentan auf dem zehnten Tabellenplatz.