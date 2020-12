Basketball: Brose Bamberg will Weiße Weste behalten

Brose Bamberg trifft am dritten Spieltag der Basketball-Champions-League am Abend (20.00 Uhr) auf den türkischen Vertreter Pinar Karsiyaka. Nach zwei Auswärtserfolgen in Bologna und Bilbao bestreiten die Bamberger ihr erstes Heimspiel in der laufenden Champions-League-Saison.

Schweigeminute für verstorbenen Jim Wade

Karsiyaka hatte seine bislang einzige Partie in der Gruppe F in Bilbao gewonnen. Das Team aus der Stadt Izmir steht in der Tabelle auf Platz zwei hinter Bamberg. Im Vorfeld der Partie wird es eine Schweigeminute für die Bamberger Basketballlegende Jim Wade geben, der Ende November verstorben war. Die Bamberger laufen deshalb, wie bereits in der Bundesliga, wieder mit Trauerflor auf.

Defensive von Brose Bamberg war zuletzt löchrig

"Wir haben bereits zwei schwere Auswärtsspiele gewonnen. Jetzt müssen wir zuhause nachlegen. Wir wissen, dass wir es vor allem defensiv besser können als in den letzten beiden Spielen. Darauf müssen wir aufbauen", wird Bambergs Shooting Guard Devon Hall in einem Schreiben des Basketball-Bundesligisten zitiert. Brose hatte in den jüngsten Ligaspielen in Crailsheim und in Gießen zusammen 200 Punkte kassiert.