Basketball: Brose Bamberg siegt gegen Weißenfels

Am 26. Spieltag in der Basketball-Bundesliga (BBL) hat Brose Bamberg in eigener Halle gegen den Syntainics MBC aus Weißenfels gewonnen. Die Partie am Sonntagabend endete 87:78. Für die Bamberger bedeutet der Sieg nach zuletzt drei Niederlagen wieder einen Erfolg. Insgesamt 18 Mal wechselte während des Spiels die Führung. Rund 2.600 Zuschauer sahen das Spiel in der Brose-Arena.

"Es war ein hartes Stück Arbeit, es war immer knapp, der Syntainics MBC war wie immer sehr gut eingestellt." Oren Amiel, Trainer Brose Bamberg

Das zweite oberfränkische Team in der Basketball Bundesliga, Medi Bayreuth, hatte am Sonntag spielfrei. Am Freitag unterlag Medi Bayreuth beim Tabellenführer, den Telekom Baskets Bonn, mit 65: 86.

Oberfranken-Derby: Medi Bayreuth empfängt Brose Bamberg

Am Mittwoch gastieren die EWE Baskets Oldenburg in der Bayreuther Oberfrankenhalle, um das Nachholspiel des 14. Spieltags zu absolvieren. Am Samstag kommt es dann ab 18 Uhr in Bayreuth zum Oberfrankenderby zwischen Medi Bayreuth und Brose Bamberg.

In der Basketball-Bundesliga belegt Bayreuth derzeit den 10. Platz, Bamberg liegt auf Rang 11.