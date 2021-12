Basketball: Bamberg gegen Bayreuth wegen Corona ohne Zuschauer

Nach der zweiwöchigen Länderspielpause geht es für Medi Bayreuth am Samstag in den 9. Spieltag. Die Bayreuther sind bei Brose Bamberg zu Gast. Das Oberfrankenderby beginnt um 18.00 Uhr - allerdings ohne Zuschauer. Denn wegen der verschärften Corona-Regeln sind keine Zuschauer auf den Rängen zugelassen. Es ist das 82. Oberfrankenderby, bei dem der neue Headcoach Oren Amiel sein Debüt auf der Trainerbank von Brose Bamberg gibt.

Brose Bamberg wegen verschärfter Regel verärgert

Wegen der verschärften Corona-Regeln sind die Bamberger verärgert: "Die Verordnung ist für uns mehr als enttäuschend", sagte Pressesprecher Thorsten Vogt gegenüber BR24 Sport. "Ganz ehrlich: Beim Profifußball hat man's ja noch einigermaßen verstanden. (...) Aber die verschärften Zugangsregeln, die wir bislang hatten – also 2GPlus, FFP2-Maskenpflicht, Abstandspflicht und dazu nur maximal 25 Prozent Auslastung – die würden für uns nach wie vor ausreichen, zumal diese auch im Kulturbetrieb nach wie vor Geltung haben."

Brose Bamberg: Am Sport ein Exempel statuieren

Pressesprecher Vogt sagte weiter, man habe den Eindruck, am Sport werde ein Exempel statuiert. Man werde sich der Verordnung aber zwangsläufig fügen. Es bleibe die Hoffnung, dass erstmal nur das Heimspiel gegen Bayreuth betroffen sein wird.

Handball: Auch der HSC Coburg 2000 absolviert ein Geisterspiel

Ein Geisterspiel muss auch der HSC 2000 Coburg absolvieren. In der 2. Handball Bundesliga empfängt er um 19.30 Uhr den VfL Lübeck-Schwartau. "Natürlich hätten wir uns sehr gewünscht, dass wir unsere Heimspiele auch weiterhin mit unseren Fans gemeinsam austragen können. Allerdings verstehen wir auch, dass die aktuelle Situation das Mitwirken aller bedarf", erklärte HSC 200 Coburg-Geschäftsführer Jan Gorr. "Für uns ist das dennoch ein herber Rückschlag. Aber wir nehmen die Situation so an, wie sie ist und werden, wie in der letzten Saison auch, noch näher zusammenrücken und auch diese Zwischenetappe gemeinsam meistern."