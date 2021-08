Barton Barracks: US-Armee bleibt in Ansbach

Nach Angaben der US-Army Garrison Ansbach (USAG Ansbach), soll der Standort Barton-Kaserne in Ansbach erhalten bleiben. “Dieser Standort eignet sich optimal für den künftigen Ausbau von Verwaltungs- und Kaserneneinrichtungen sowie eines Hauptquartiers für die Einsatzleitung“, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Neubewertung durch US-Verteidigungsministerium"

Hintergrund für den Erhalt der Kaserne in Ansbach sei eine Neubewertung der Lage durch das US-Verteidigungsministerium. In der Pressemitteilung heißt es dazu, dass es im europäischen Einsatzgebiet der US-Armee einen wachsenden Bedarf geben würde.

US-Armee bleibt: Das Aus für den Hochschul-Campus?

Vor sechs Jahren hatte die US-Kaserne einen Abzug vom Gelände angekündigt. Die Stadt Ansbach und die Hochschule Ansbach hatten bereits Pläne, auf dem Gelände einen zweiten Campus sowie neuen Wohnraum zu schaffen.

"Consolidation": Hier bleibt die US-Armee nun doch

Außer in Ansbach, sollen noch fünf weitere Standorte in Deutschland beibehalten werden, die ursprünglich an den Staat zurückgegeben werden sollten: Außer die Barton Barracks Ansbach betrifft dies die Pulaski Barracks (Kaiserslautern), Coleman Barracks (Mannheim), Husterhoeh Kaserne (Pirmasens), Weilimdorf Warehouse (Stuttgart) und Amelia Earhart Center (Wiesbaden).