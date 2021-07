Bartgeier-Weibchen "Bavaria" absolviert Erstflug

Das Bartgeier-Weibchen "Bavaria" hat vier Wochen nach der Auswilderung den ersten Flug in den bayerischen Alpen absolviert. Der Jungfernflug verlief unerwartet elegant. "Bavaria" flog nach 100 Metern eine Kurve und landete sicher außer Sichtweite in einer Wiese. Bis der zweite Jungvogel "Wally" zum ersten Flug ansetzt, ist es nur noch eine Frage der Zeit.

Erstflug einen Monat nach Auswilderung

"Bavaria" ist die Größere und Stärkere der beiden ausgewilderten Bartgeier, die seit dem 10. Juni in der Felsnische im Klausbachtal im Nationalpark Berchtesgaden ein neues Zuhause gefunden haben. Seit ihrem Einzug haben sie rund eineinhalb Kilo an Gewicht und an Flügelspannweite zugelegt.

Der Radius wird immer größer

Die beiden Bartgeierweibchen werden sich zunächst nur im Aufwindbereich der bekannten Felswand aufhalten und sich erst nach ein bis zwei Wochen weiter hinaus in den Luftraum wagen. Dann werden sie einige Wochen in einem Radius von rund zwei Kilometern um die Nische verbringen. Mit dem weiteren Aufbau ihrer Flugmuskulatur werden ihre Flugversuche dabei langsam aber stetig eleganter.

Besucher sollen die Vögel nicht stören

Am offiziellen Bartgeier-Infostand an der Halsalm, der auf einer Wanderroute im Nationalpark liegt, können sich in den kommenden Wochen alle Besucher täglich bei den Projektmitarbeitenden erkundigen, wo genau sich Bavaria und Wally gerade aufhalten und wo man sie beim Beobachten am wenigsten stört.

Vor allem Naturfotografen sind angehalten, großen Abstand zu den beiden Bartgeiern zu halten. Nationalpark-Ranger sind vermehrt im Einsatz, um die jungen Bartgeier vor aufdringlichen Gästen zu schützen. Sowohl der LBV als auch der Nationalpark Berchtesgaden bieten regelmäßig Bartgeier-Führungen an, eine Anmeldung ist erforderlich.