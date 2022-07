Bartgeier Wally vermutlich Opfer eines Steinschlags

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) hatte im Sommer vorigen Jahres im Nationalpark Berchtesgadener Alpen zwei junge Bartgeierweibchen aus Spanien ausgewildert, um die Wiederansiedlung des majestätischen Greifvogels in den Alpen zu unterstützen. Nachdem nun einer der beiden Vögel tot aufgefunden worden war, stellte sich die Frage nach der Todesursache.

Untersuchungen an der LMU-Vogelklinik

Wissenschaftler der Vogelklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München in Oberschleißheim haben die sterblichen Überreste des Geiers - Federn und das fast vollständige Skelett - akribisch untersucht. Sie fanden keine Anzeichen einer Schussverletzung und auch keine Hinweise auf eine Virenerkrankung wie etwa die Vogelgrippe oder eine Vergiftung. Was sie fanden: eine Rippenserienfraktur. Der Leiter der Vogelklinik, Professor Rüdiger Korbel, geht davon aus, dass diese Verletzung die Folge von äußerer Gewalteinwirkung ist.

Steinschlag am wahrscheinlichsten

Für den Bartgeier-Experten des LBV, Toni Wegscheider, steht so mit ziemlicher Sicherheit fest: Wally wurde Opfer eines Steinschlagunfalls. Darauf deuten auch Spuren am Fundort des Kadavers in 1.500 Metern Höhe, in einer Steilrinne südlich des Mauerschartenkopfs hin. Neben den Überresten des toten Geiers fanden sich dort auch Knochen von einem jungen Hirsch und frisch ausgebrochenes Gestein. Beim LBV geht man davon aus, dass Wally von den Knochen fressen wollte und dabei vom Steinschlag getroffen wurde.

GPS-Auswertung spricht gegen Bleivergiftung

Die Auswertungen des GPS-Senders haben ergeben, dass Wally am Tag vor ihrem Verschwinden noch 280 Kilometer geflogen ist. Das spreche klar dagegen, dass sie krank war oder an einer schleichenden Bleivergiftung gelitten habe, so die Einschätzung der Experten. Eine solche Vergiftung hätte sie sich durch Fressen von Aas zuziehen können, das mit bleihaltiger Jagdmunition geschossen wurde.

LBV sieht keinen Rückschlag

Dass der Vogel knapp ein Jahr nach seiner Auswilderung bereits gestorben ist, stellt das Bartgeierprojekt aus Sicht des LBV-Vorsitzenden Norbert Schäffer nicht in Frage: "Das war uns von vornherein bewusst. Das ist tragisch, das ist schlimm, aber das ist nicht unerwartet. Wally hat ein Jahr lang in den bayerischen Alpen gelebt, sie hat uns gezeigt, dass Bartgeier dort sehr gut leben können."

Lawinen, Blitzschlag aber auch der Steinadler sind natürliche Gefahren, denen die imposanten Bartgeier mit einer Flügelspannweite von bis zu 2,90 Metern überall in den Alpen ausgesetzt sind. Das gilt auch für die "Neuen". Anfang Juni hat der LBV zwei weitere junge Bartgeierweibchen - Dagmar und Recka - im Klausbachtal des Nationalparks Berchtesgaden ausgewildert.