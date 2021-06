Bartgeier "Wally" und "Bavaria" seit einer Woche im Nationalpark

Der Beginn dieser Zweckgemeinschaft war nicht leicht. "Wally" und "Bavaria" mussten sich erst zusammenraufen, wobei die kleinere Bavaria ihre Mitbewohnerin ganz schön ankeifte. Doch inzwischen ist Ruhe einkehrt im neuen Zuhause der Bartgeier-Weibchen.

Jeden zweiten Tag Fleischknochen für die Bartgeier

Die Nationalparkranger bringen jeden zweiten Tag Futternachschub in Form von Fleischknochen, die gerne genommen werden. Rund um die Uhr sind die beiden Jungvögel unter Beobachtung und dabei wurde festgestellt, dass "Wally" an Kraft zugelegt hat: sie bringt es inzwischen auf 17 Flügelschläge am Stück. Doch mit dem Abheben und einer Flugrunde im Nationalpark dürfte es noch einige Wochen dauern.

70.000 Zugriffe auf die Bartgeier-Webcam

Die Bartgeier sind der mediale Renner. Bis heute gab es über 70.000 Zugriffe auf die Webcam, die in der Felsennische montiert ist. So viele Menschen wollten die ersten Bartgeier in Deutschland bisher sehen. Die Experten vom Landesbund für Vogelschutz und vom Nationalpark sind sich sicher: die Auswilderung läuft in jeder Hinsicht optimal.