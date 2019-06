Ungewohnte Gäste: Bartgeier in den Allgäuer Alpen

Selbst von unten, vom Tal aus, lässt sich erahnen, dass hier ein Titan der Lüfte seine Kreise zieht. Bis zu drei Meter messen die ausgebreiteten Flügel des Bartgeiers, der früher vom nordafrikanischen Atlasgebirge bis nach Zentralasien heimisch war. Rund 180 der Riesenvögel streifen heute üblicherweise zwischen Nizza und Triest über den Alpenbogen. Im Mai sind nun gleich zwei Exemplare in den Allgäuer Bergen aufgetaucht und vor allem auch längere Zeit dageblieben.

Weniger als 200 Bartgeier in den Alpen

Am Oytalhaus sind die Bartgeier zuerst aufgetaucht, vor der wilden Kulisse am Schneck. Der für die Allgäuer Hochalpen zuständige Wildbiologe Henning Werth wurde sofort vom Hüttenwirt Dirk Volk verständigt.

"Der Bartgeier ist hier vom Wasserfall aus Richtung Gleitweg geflogen. Zuerst war’s einer und nach ner Weile kam noch ein zweiter dazu. Dann ist einer nach hinten weg Richtung Käseralpe geflogen und der andere hat dann ne ganze Weile hier gekreist, war also fantastisch. Ich hab so ein Tier noch nie so nahe gesehen und wusste auch gar nicht, dass ein Geier so majestätisch fliegen kann, also war wirklich fantastisch." Dirk Volk, Hüttenwirt

Der eine ist fünf, der andere mit dunklem Kopf zwei Jahre alt.

"Der Bartgeier zählt zu den seltensten Vögeln in Europa. Also es gibt keine 200 Tiere in den Alpen und wenn mal hier ein Geier auftaucht, das ist schon ne kleine Sensation muss man sagen. Dass jetzt sogar auch zwei Geier hier sind, das ist natürlich nochmal eine Besonderheit und dass er dann längere Zeit bleibt. Oft wenn man ihn sieht, ist er nur kurz hier, fliegt weiter. Er findet meistens dann nichts zu fressen. " Henning Werth, Wildbiologe

💡 Rufmord an einem Vogel: Warum der Bartgeier so selten ist

Anfang des 20. Jahrhunderts ging es dem Bartgeier an den Kragen. Im Volksmund hieß der Vogel damals auch "Lämmergeier“. Die Bewohner der deutschsprachigen Alpen glaubten, der Bartgeier würde junge Schafe reißen. Selbst kleine Kinder soll er davongetragen haben: Der Bartgeier diente als Alibi, um Kindstötungen zu verschleiern. Bauern und Jäger rotteten die Tiere in den Alpen aus. 1913 wurde im Aostatal der damals letzte Bartgeier erlegt. (BR24 / Quelle: Helmut Mägdefrau, Tiergarten Nürnberg)

Auf der Suche nach Lawinenopfern

Der Bartgeier braucht Knochen, und die findet er vor allem dort, wo Gämsen verschüttet wurden. Wir gehen also an abgelegene Plätze, wo die Frühjahrslawinen ihr Werk tun. Die Bartgeier sind jetzt am besten zu beobachten, wenn sie auf ihren Streifzügen nach Futter sind - in dieser sehr speziellen Zwischenzeit von Winter und Sommer. Henning Werth führt uns zu einem der Beobachtungspunkte im Rappenalptal, einem der entlegensten Bergtäler der Allgäuer Hochalpen, wo jetzt vollkommene Ruhe herrscht. Schon früh taucht ein Adler auf. Es ist der Reviervogel in diesem Bergtal. Auch die Adler suchen nach Tieren, die in den Lawinen umgekommen sind.

"Also zuerst sah’s aus, als ob es ein schlechtes Adlerjahr wird, weil es am Anfang wenig Lawinen gab, wenig Schnee. Aber dann kam noch relativ viel Neuschnee und das war für die Adler gut. Es haben viele mit der Brut angefangen - sieben Paare von elf." Henning Werth, Wildbiologe

Tagesstrecke: mehr als 500 Kilometer

Der Mai ist die Hochsaison für die Greifvögel. Denn das Wild ist vom Winter geschwächt und in Gefahr abzustürzen oder einer Lawine zum Opfer zu fallen. Deshalb sind auch die Geier ständig auf der Suche nach Tieren, die den Winter nicht überstanden haben. Mehr als 500 Kilometer legen Bartgeier auf ihrer Suche mühelos am Tag zurück. Wir hoffen, dass sie immer noch da sind. Wieder taucht ein Adler auf. Dann noch einer. Es ist das Weibchen des Reviervogels. Das Steinbockrudel bleibt davon unbeeindruckt. Es genießt das Frühjahr.

Letztes Glied der Nahrungskette: Maus - Mauswiesel - "Lämmergeier"

Geduld ist gefragt. Die Natur folgt ihren eigenen Regeln. Wie von der Tarantel gestochen springt das Hermelin schon im Sommerkleid über die Wiese. Das Große Mauswiesel ist aber nicht wegen der Greifvögel so aufgeregt, sondern selbst auf Mäusejagd. In diesem Lebensraum greift eins ins andere. Wenn der Bartgeier zurückkehrt, schließt sich der Kreislauf.

"Das ist ein einmaliges Erlebnis so einen Geier zu sehen. Wie ich das erste Mal so einen Geier gesehen habe, bin ich fast umgefallen vor Freude. Ich will nicht sagen, dass es mittlerweile Normalität ist, aber die Beobachtungen häufen sich und das ist das Schöne, dass der Vogel, der jetzt fünf Jahre alt ist, den wir gesehen haben, dass der regelmäßig in den Allgäuer Hochalpen auftaucht und ja, wird spannend, wo der sich dann mal ansiedelt. Noch pendelt er zwischen dem Lechtal und den Allgäuer Alpen hin und her. Ich denke, in zwei Jahren ist er geschlechtsreif und wenn er dann noch einen Partner findet, dann wird es spannend, wo das Brutpaar sich ansiedeln wird." Henning Werth, Wildbiologe

Die letzten Inseln der Wildnis

Der zweite Bartgeier, der in den vergangenen Tagen gesichtet wurde, heißt "Fortuna". Ihn haben wir schon im vergangenen Winter einmal mit der Kamera einfangen können, als er majestätisch über der Stelle gekreist ist, wo wir uns auch heute befinden. Noch haben die Bartgeier auf ihrer Suche keinen festen Standort gefunden. Aber diese Serie von Beobachtungen zeigt, dass der Lebensraum der Allgäuer Hochalpen attraktiv für sie ist. Hier gibt es letzte Inseln der Wildnis, in der das faszinierende Zusammenspiel der Lebewesen einst entstanden ist. Lebewesen wie dieser gigantische Vogel, die so perfekt auf die speziellen Lebensbedingungen abgestimmt sind.

"Wo der Steinadler angefangen hat, an dem Kadaver zu nagen, ist der Bartgeier dann der letzte Nutzer. Der braucht nur zu warten, bis die anderen die Arbeit verrichtet haben, dann hat er die Knochen, die er nutzt. Also optimale Tierkörperbeseitigung kann man sagen." Henning Werth, Wildbiologe

Jetzt ist der Bartgeier also wieder zurück, und so wird man auch im Allgäu Szenen beobachten können, wie wir sie schon in den Hohen Tauern festgehalten haben, wo sich Geier und Rabe ausgelassene Flugkapriolen liefern, die ihre Meisterschaft in den Lüften zeigen.