"Bavaria" gesucht: Wer hat die Bartgeier-Dame gesehen?

Der Bartgeier-Experte des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) Anton Wegscheider bittet Bergwanderer, Tourengeher, aber auch Waldarbeiter, Liftpersonal oder Hubschrauberpiloten, die Sichtung von Bartgeiern im Gebiet Hallein/Tennengau/Werfen/Steinernes Meer zu melden. Der Grund: Es gibt seit Tagen keine Signale mehr von dem Sender, der an Bartgeier "Bavaria" angebracht ist. Der Sender ist solarbetrieben. Da es aber auch in den vergangenen Tagen im Gebirge meistens bewölkt war, hat der Sender keinen oder nur mehr wenig Strom und sendet keine Daten mehr an die Experten.

"Bavaria" vor sieben Tagen zuletzt gesehen

Die letzten Daten von "Bavaria" stammen vom 24. November. Sie war auf dem Rückflug von einem mehrwöchigen Aufenthalt in Niederösterreich, der Steiermark und der Hohen Tauern. Vier Tage später, am 28. November, hat ein Österreicher im Blühnbachtal das ausgewilderte Bartgeier-Weibchen gesichtet. Er konnte es eindeutig an den weiß eingefärbten Federn in den Flügeln identifizieren.

Bartgeier-Pärchen könnte zusammen unterwegs sein

Wegscheider geht nicht davon aus, dass dem Vogel etwas passiert ist. Er vermutet sogar, dass der zweite Bartgeier "Wally" mit ihr zusammen unterwegs sein könnte. Die letzten GPS-Daten von "Wally" verweisen auf das Gebiet im Bereich Hagengebirge und Tennengebirge, in dem auch "Bavaria" vermutet wird.