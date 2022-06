Bartgeier für Berchtesgaden: Zwei Vögel kommen aus Nürnberg

Ihre Flügelspannweite kann bis zu drei Meter lang werden, ihr roter Augenring ist ebenso wie der Bart am Schnabel ihr Merkmal: Mehr als 100 Jahre waren Bartgeier in Deutschland ausgerottet – bis im vergangenen Sommer ein Projekt startete, bei dem zehn Jahre lang jährlich je zwei Bartgeier in den Ostalpen ausgewildert werden sollen.

Nach der Premiere im letzten Jahr, bei der die inzwischen tödlich verletzte Wally und Bavaria ausgewildert worden waren, folgen nun die nächsten Bartgeier für den Nationalpark Berchtesgaden. Die beiden neuen Weibchen wurden vor rund drei Monaten in einer Zuchtstation in Spanien geboren und befanden sich bis zuletzt in der Quarantäne-Station des Tiergartens Nürnberg. In Transportkisten wurden sie nach Oberbayern gefahren, wo sie heute ausgewildert werden. Dann sollen auch die Namen der beiden Bartgeier bekanntgegeben werden.

Nest aus Schafwolle: Bartgeier beziehen Quartier im Nationalpark

Während die beiden Vögel in der Quarantäne-Station noch durch ein sogenanntes Schmusegitters getrennt waren, lernen sie sich im Nationalpark Berchtesgaden quasi zum ersten Mal richtig kennen. "Wir tragen die Vögel den Berg rauf und setzen sie in eine vorbereitete Felsnische, in der wir Nester mit Schafwolle und Zweigen vorbereitet haben", erklärt Toni Wegscheider vom Landesbund für Vogelschutz (LBV). In dieser Felshöhle sitzen die mit GPS-Sendern ausgestatteten Tiere ohne Menschenkontakt – außer, dass sie in der Anfangszeit noch einige Wochen lang regelmäßig gefüttert werden.

In ihrem neuen Zuhause sollen die beiden Greifvögel, die sich ausschließlich von Fleisch und Knochen ernähren, das Fliegen und die Nahrungssuche lernen. Und vielleicht finden die beiden Weibchen im Nationalpark auch einen Partner. Wegscheider hofft zumindest, dass sie ihr Revier etablieren und später einmal brüten. Das kann allerdings dauern: Frühestens mit fünf bis sieben Jahren sind Bartgeier geschlechtsreif. Zunächst wird es aber ohnehin spannend zu beobachten sein, wie die beiden Weibchen miteinander reagieren werden.

"Sie werden Dominanzen ausbilden, sie werden streiten, sie werden sich hacken. Das ist für uns mit Nervenkitzel verbunden, wie gut die sich verstehen." Toni Wegschneider, LBV, über die beiden Bartgeier

Tiergarten Nürnberg hofft auf Bartgeier-Nachwuchs

Neben dem LBV nimmt auch der Tiergarten Nürnberg an dem Projekt teil und nimmt zwei Rollen ein: Zum einen sollen hier Bartgeier gezüchtet werden, was in den vergangenen drei Jahren jedoch nicht klappte. 2021 waren beispielsweise die Embryonen im Ei abgestorben.

"Wir sind nach wie vor voller Hoffnung, dass wir für den Nationalpark Berchtesgaden vielleicht schon im nächsten Jahr Bartgeier beisteuern können." Thorsten Krist, Tierpfleger des Tiergartens in Nürnberg

Auf der anderen Seite besitzt der Tiergarten Nürnberg nach eigenen Angaben eine bayernweit einzigartige Quarantänestation in Schwaig.

Derzeit leben 340 wilde Bartgeier in den Alpen

Ziel des Artenschutzprogramms ist es, den Bestand an Bartgeiern vor allem in den Ostalpen langsam zu vergrößern, damit der Bartgeier alleine überlebensfähig ist. Die Population müsse groß genug sein, damit sie inzuchtsicher ist und es somit zu keinen Fehlpaarungen komme, erklärt Wegscheider. "Nach aktuellem Stand gibt es 340 wilde Bartgeier in den Alpen, 230 von ihnen wurden ausgewildert, der Rest ist dort geschlüpft", so Jörg Beckmann, Biologischer Leiter des Tiergarten Nürnberg.

Wenn die beiden neuen Bartgeier-Weibchen im Nationalpark Berchtesgaden Partner finden, könnte der Bestand dieser Greifvögel in Zukunft vielleicht noch weiter steigen.