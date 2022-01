Bartgeier "Bavaria" in der Steiermark aufgetaucht

Erfreuliche Nachrichten vom Landesbund für Vogelschutz und vom Nationalpark Berchtesgaden. Es gibt wieder ein Lebenszeichen von Bartgeier-Weibchen "Bavaria". Seit Ende November war der an ihr angebrachte solarbetriebener Sender nicht mehr aktiv. Die Akkus hatten zu wenig Energie.

Sender hat wieder Strom und meldet: Bavaria ist in Österreich

Doch jetzt gibt es nach langer Pause wieder erste übermittelte Daten zu ihrem Aufenthalt. Demnach befindet sich "Bavaria" in der Hochschwabgruppe in Österreich, genauer in der Steiermark. Dort - in den nördlichen Kalkalpen - war sie bereits bei ihrem ersten Ausflug im Oktober. Das Gebiet ist bekannt für die guten Gams- und Steinbockbestände.

Sorge um ausgeflogenen Berchtesgadener Geier

Dem Leiter des Bartgeier-Wiederansiedelungsprojekts Toni Wegscheider fällt mit den Standortdaten ein Stein vom Herzen, wenngleich "es nie einen Grund zu der Annahme gab, dass es "Bavaria" nicht gut gehen könnte". Das zweite ausgewilderte Bartgeier-Weibchen "Wally" hält dagegen dem Berchtesgadener bzw. dem Salzburger Land die Treue. Noch. Sie pendelt Wally zwischen dem Nationalpark Berchtesgaden und dem Salzachtal bzw. Tennen- und Hagengebirge hin und her.

Warum die Bartgeier in die Alpen zurückkehren sollen

Vor mehr als 100 Jahren wurde der ungefährliche Aasfresser in Deutschland ausgerottet. Inzwischen nehmen die Bestände der Bartgeier dank vieler Artenschutzprojekte in Europa wieder zu. Bereits seit 1986 werden einzelne Vögel vor allem in den West- und Zentralalpen ausgewildert, zum Beispiel in Österreich, wo sie sich auch selbstständig fortpflanzen.

Doch weil die gefiederten Giganten oft gezielt vergiftet oder gejagt werden, schwinden in vielen Regionen der Welt die Bartgeier-Zahlen weiter. Laut LBV haben die Bartgeier nur dann eine Chance, wenn Jäger grenzübergreifend auf bleihaltige Munition verzichteten. In freier Natur kann der der majestätische Greifvogel mit einer Spannweite von knapp drei Metern bis zu 45 Jahre alt werden.