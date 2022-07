Barrierefreiheit in Bayern: Ein Versuch im Allgäu

Aus Weinried in der Gemeinde Oberschönegg muss Markus Schneider zunächst gut 20 Kilometer nach Memmingen zum Bahnhof fahren. Von dort soll es weitergehen nach Oberstdorf auf das Nebelhorn. Markus Schneider hat Glück, dass ein Freund, Helmut Koch, ihn heute mit dem Auto abholt. Die Fahrt dauert rund 20 Minuten. "Mit dem ÖPNV wäre man eineinhalb Stunden unterwegs. Das funktioniert nicht", sagt Schneider.

Hilfe von Freunden und dem Zugpersonal

Der Memminger Bahnhof gilt als barrierefrei: Türen im Bahnhofsgebäude lassen sich über Schalter elektronisch öffnen. Mit dem Aufzug erreichen die beiden Freunde Bahnsteig drei, wo der Zug nach Oberstdorf einfährt. Das Zugpersonal legt eine Rampe über die Lücke zwischen Waggon und Bahnsteig. Über die gelangt Markus Schneider in den Zug hinein. Auch ein rollstuhlgerechter Platz ist frei.

In Schwaben ist nur jeder fünfte Bahnhof barrierefrei

In Oberstdorf kommt Markus Schneider ebenfalls gut aus Zug und Bahnhof heraus – hier hat man sich auf Reisende im Rollstuhl eingestellt. Bayernweit ist allerdings nur knapp die Hälfte der Bahnhöfe barrierefrei ausgebaut. Im Bezirk Schwaben ist es sogar nur etwas mehr als jeder fünfte Haltepunkt – kritisiert die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele.

"2013 wurde angekündigt, dass zehn Jahre später, 2023, Bayern barrierefrei sein soll. Jetzt, 2022, sind wir davon immer noch meilenweit entfernt", sagte sie dem BR. Als größter Sozialverband in Bayern fordere man "ganz dringend mehr Anstrengungen und mehr finanzielle Mittel, um den barrierefreien Ausbau der Infrastruktur und des Verkehrs voranzutreiben".

Keine Hindernisse für Rollstuhlfahrer in Oberstdorf

Der Bahnhof in Oberstdorf ist so etwas wie ein barrierefreier Vorzeigebahnhof. Auch in die Nebelhornbahn kommen Rollstuhlfahrer problemlos hinein. "Da war wirklich keine Barriere, da kann ich nur sagen: top", sagt Schneider während der Fahrt hinauf auf über 2.200 Meter. Das sei längst nicht bei allen Bergbahnen so: "Es wird langsam mehr, aber die Betonung liegt auf langsam."

Jörn Homburg von den Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahnen erklärt, dass der Bau und auch der Betrieb barrierefreier Bergbahnen zwar ein Mehraufwand sei – aber einer, der sich hier rentiere: "Alles, was barrierefrei für Rollstuhlfahrer ist, ist natürlich auch für Kinderwägen zum Beispiel sehr gut. Und nachdem unsere Hauptzielgruppe die sportive Mehrgenerationenfamilie ist, macht sich das ganz gut."

Wunsch nach mehr Rücksicht und zusammenhelfen

Alle Wanderwege sind natürlich nicht mit dem Rollstuhl zu befahren. Der Nordwandsteig dagegen ist barrierefrei, hat sogar ein Geländer. Über die Aussicht freut Markus Schneider sich noch auf der Rückfahrt. Nachdem ein hektisch einsteigender Fahrgast bei der Ankunft in Memmingen fast in seinen Rollstuhl läuft, meint er, es seien oft nicht nur Baumaßnahmen, die helfen, Barrieren abzubauen.

"Wenn wir alle ein bisschen mehr zusammenhelfen würden, wäre es für jeden leichter, das ganze Thema zu bewältigen." Dass sich das Leben ändern könne, sagt er mit Blick auf seinen schweren Unfall vor elf Jahren, seit dem er schwerbehindert ist, "das kann innerhalb von Sekundenbruchteilen passieren. Nehmt doch ein bisschen Rücksicht auf Eure Mitmenschen."

Fast zwei Millionen Menschen in Bayern haben eine Behinderung, mehr als die Hälfte davon ist schwerbehindert. Das entspricht fast zehn Prozent der Bevölkerung.