Barrierefreier Gruselspaß: Brauchtumsumzug in Hilpoltstein

Schon bevor der Brauchtumsumzug in Hilpoltstein (Lkr. Roth) am Sonntag (22.01.23) startet, ziehen die gruseligen Gestalten durch die Straßen. In den Wirtshäusern wird gesungen. Die Vorfreude von Flecklasmännern, Hexen, Woldschebberern und Co ist überall spürbar.

Nach zwei Jahren Corona-Pause geht es wieder los: Sie treiben den Winter aus. Damit das möglichst jeder miterleben kann, haben die "Hilpoltsteiner Flecklasmänner" Ideen gesammelt, um den Brauchtumsumzug barrierefrei zu durchzuführen. "Unsere größten Fans sind schon immer die Menschen mit Behinderung", sagt Katrin Schade, die Vorsitzende der "Hilpoltsteiner Flecklasmänner".

Ohne Gedränge vorne dabei: Menschen mit Einschränkungen

So wurden extra Parkplätze nahe der Innenstadt ausgewiesen. Außerdem haben die Veranstalter einen Shuttle-Service zu den örtlichen Behinderteneinrichtungen am Auhof und in Zell, einem Ortsteil von Hilpoltstein, eingerichtet. Ein extra abgesperrter Bereich mit Sitzgelegenheiten für Menschen mit Einschränkungen vor der Residenz sollte einen entspannten Besuch des Brauchtumsumzugs garantieren. Ohne Gedränge. Denn als es um 14 Uhr losgeht stehen die Menschen dicht an dicht in mehreren Reihen. Trotz leichtem Schneefall und Temperaturen um die Null Grad. 35 Gruppen ziehen durch die Stadt – sogar aus Italien, Österreich und Hessen sind sie angereist.

Keine Scheu vor grauseligen Hexen

Welche Gestalten da gerade durch die Straßen ziehen, erklärt Katrin Schade auf einer Bühne. Eine Gebärdendolmetscherin übersetzt simultan. Denn in den verschiedenen Einrichtungen in Hilpoltstein leben viele Menschen, die taub sind oder sehr wenig hören. So wie der 22 Jahre alte Tobias. Der freut sich riesig auf den Umzug. Er ist das erste Mal dabei und weiß schon jetzt: "Das wird cool!" Ihn und seine Freunde schrecken nicht einmal die "Altmühltaler Bergdeifl'n" mit ihren Fratzen. Im Gegenteil. Beate Panny springt vor den Teufeln auf die Straße, droht ihnen mit dem Zeigefinger und umarmt auch die grauseligsten Hexen der Gruppe "Anima Veritatis" aus Allersberg (Lkr. Roth).

Vorbild für andere Feste

Die Idee der "Hilpoltsteiner Flecklasmänner" scheint aufzugehen. Sie haben in den vergangenen Monaten in ihrem Verein einen Inklusionsbeauftragten benannt, der sich um noch mehr Barrierefreiheit kümmern soll: Marcus Henglein. Er macht gerade eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger.

Das Konzept mit dem barrierefreien Brauchtumsumzug stehe allerdings erst am Anfang. "Wir müssen schauen was funktioniert und was besser werden muss", erklärt Henglein. Und weiter: "Wir wollen auch ein Vorbild für andere Vereine und Feste sein." Das sind sie schon jetzt. Denn eine Delegation einer Stadtverwaltung aus der Rhön war zu Gast, um sich das Konzept des barrierefreien Umzugs anzusehen.