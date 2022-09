Barrierefreier Bahnhof: Kulmbach will neue Chance nutzen

Die Chancen, dass der Bahnhof in Kulmbach barrierefrei gemacht werden kann, sind gestiegen. Wie die Stadt Kulmbach am Dienstag mitteilte, hat Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) dies in einem Schreiben an Kulmbachs Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD) mitgeteilt.

Deutsche Bahn muss mit Sanierung beauftragt werden

Demnach könne eine finanzielle Unterstützung durch den Freistaat Bayern einfacher erfolgen, wenn die Stadt Kulmbach eigenständig und mit freiwilligem Engagement die Deutsche Bahn mit der Sanierung beauftragt. Demnach hätten Bahnhöfe höhere Chancen bei Konjunkturprogrammen berücksichtigt zu werden, wenn es bereits Vorplanungen bzw. ein Baurecht gebe, so Bernreiter.

Wenn dazu der Bund die Regionalisierungsmittel massiv erhöhen würde, könnte es zu einer Förderung mittels Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz kommen. Dann sei eine Kofinanzierung möglich.

Stadt Kulmbach will "den ersten Schritt gehen"