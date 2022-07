Barrierefreier Ausbau des Kulmbacher Bahnhofs wird noch dauern

Der barrierefreie Ausbau des Kulmbacher Bahnhofs wird sich noch hinziehen, eine schnelle Lösung sei nicht in Sicht. Das gab heute der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Michael Theurer (FDP), bei einem Ortstermin bekannt.

Instandsetzungs- und Sanierungsstau bei der Deutschen Bahn

Der Bahnbeauftragte der Bundesregierung wies darauf hin, dass sein Haus momentan mit einer Vielzahl von Anfragen und Bauwünschen konfrontiert sei. Es herrsche ein immenser Instandsetzungs- und Sanierungsstau bei der Bahn, so Theurer. Außerdem seien die Gelder nicht unendlich. Es gebe allerdings die Möglichkeit über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) eine Lösung zu finden.

Dazu müsse die Stadt Kulmbach in Vorleistung gehen und den Freistaat Bayern mit einbeziehen. Dann würden 60 Prozent der geschätzten Baukosten von rund fünf Millionen Euro vom Bund übernommen werden, die restlichen 40 Prozent würden sich Freistaat und Stadt aufteilen.

Kulmbacher Oberbürgermeister will Antrag stellen

Kulmbachs Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD), der zusammen mit FDP-Stadtrat Thomas Nagel den Staatssekretär eingeladen hatte, kündigte an, einen entsprechenden Antrag nach dem GVFG stellen und Gespräche mit dem Bayerischen Bau- und Verkehrsministerium führen zu wollen. Unterstützung erhielt er dabei vom Kulmbacher Landrat Klaus Peter Söllner (FW), der darauf hinwies, dass der zuständige Bayerische Staatsminister Christian Bernreiter (CSU) demnächst in Kulmbach erwartet werde.

Zwischenlösung für Kulmbacher Bahnhof?

Über diesen Weg könne möglicherweise frühestens in eineinhalb Jahren ein barrierefreier Ausbau des Bahnhofes angegangen werden. Außerdem brauche Kulmbach als Oberzentrum und Universitätsstadt einen barrierefreien Bahnhof, so Söllner. Staatssekretär Michael Theurer will sich bei der für die Bahnhöfe zuständigen Bahntochter DB Services dafür einsetzen, dass noch eine Zwischenlösung für den Kulmbacher Bahnhof gefunden wird.

Barrierefreier Ausbau seit 30 Jahren gefordert

Es sei ihm wichtig gewesen, den Kulmbacher Bahnhof persönlich zu besichtigen und nicht nur aus der Aktenlage zu kennen, betonte der Staatssekretär. Der barrierefreie Ausbau des Kulmbacher Bahnhofs wird seit 30 Jahren immer wieder gefordert. Dazu bräuchte es Aufzüge von den Bahnsteigen hinunter in den Fußgängertunnel unter den Gleisen.

Auch die Bahnsteigkanten müssten erhöht werden, damit ein ebenerdiges Zusteigen möglich wird. Am Bahnhofsgebäude selber sind bereits Rampen angebracht, um die Treppen zu umgehen. Ebenso sind Führungsleisten für Sehgeschädigte in den Boden eingelassen.