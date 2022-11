Barrierefreie Bahnhöfe - Großer Nachholbedarf in Bayern

Sowohl von Immenstadt als auch von Sonthofen aus fahren regelmäßig Züge ab, allerdings nicht für Menschen mit Einschränkungen, wie zum Beispiel Peter Götz. Der Sonthofener sitzt im Rollstuhl. Spontan mit dem Zug nach Kempten fahren, das ist für ihn nicht möglich. Für jede Fahrt muss er vorab den Mobilitätsservice der Deutschen Bahn buchen, andernfalls kommt er nicht in den Zug. Der Abstand zwischen Gleis und Zugtüre ist für den Rollstuhlfahrer alleine unüberwindbar. Außerdem befinden sich im Zug direkt Stufen.

Treppen - ein unüberwindbares Hindernis

Auch ein Gleiswechsel, um zum Beispiel den Zug nach Oberstdorf zu erreichen, ist nicht machbar. In Sonthofen – genauso wie im Nachbarort Immenstadt – gibt es keine Aufzüge, und die Treppen zur Unterführung sind selbst für Menschen, die nicht im Rollstuhl sitzen, eine Herausforderung. Georg Waller ist auf einen Stock angewiesen und sagt: "Üblicherweise, wenn man verreist, hat man auch einen Rucksack oder eine Tasche dabei, und dann stellt einen das vor große Probleme - ganz klar."

Nur jeder fünfte Bahnhof in Schwaben ist barrierefrei

Die beiden Männer sind die Vorsitzenden des VdK Ortsverbandes in Sonthofen und kämpfen gemeinsam mit Eberhard Fetzer, Referent für Barrierefreiheit bei der Stadt Immenstadt, für den Umbau der beiden Bahnhöfe. In den vergangenen fünf Jahren haben sie viele öffentlichkeitswirksame Treffen, Demos und Plakataktionen organisiert und jedes Mal viel Zuspruch und Unterstützung bekommen. Unzählige Landes- und Bundespolitiker waren schon vor Ort und haben sich über die Missstände informiert, berichten die Ehrenamtlichen. Trotzdem hätten konkrete Ergebnisse bislang auf sich warten lassen. "Das macht natürlich mürbe", sagt Peter Götz.

Nicht nur die beiden Oberallgäuer Städte sind betroffen: Bayernweit ist lediglich knapp die Hälfte der Bahnhöfe barrierefrei ausgebaut. In Schwaben ist es sogar nur etwas mehr als jeder fünfte Haltepunkt.

Bahn: 2026 soll der Umbau beginnen

In Sonthofen und Immenstadt tut sich jetzt allerdings etwas: Ab 2026 sollen die beiden Bahnhöfe barrierefrei umgebaut werden. Das teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn dem BR auf Anfrage mit. In Immenstadt sollen nach derzeitigem Stand 16,7 Millionen Euro investiert werden, in Sonthofen 11,7 Millionen Euro. Beide Haltestellen sollen neue Bahnsteige, barrierefreie Zugänge, Fußgängerunterführungen mit Treppen und Aufzügen bekommen. Außerdem werden die Bahnsteigdächer erneuert. Die Bauarbeiten in Sonthofen sollen bis 2028 dauern, in Immenstadt bis Ende 2027. Laut Bahn könnten fertig gestellte Bereiche unter Umständen auch schon früher genutzt werden.

Die Initiative begrüßt diese Perspektive, sie reicht ihr allerdings nicht aus: "Der Umbau soll so früh wie möglich stattfinden, damit jeder im Allgäu bald selbstbestimmt mit dem Zug verreisen kann. Dafür setzen wir uns weiter ein“, sagt Peter Götz. Das nächste Austauschtreffen mit Vertretern der Politik sowie der Deutschen Bahn ist für Anfang Dezember geplant.