Baron erweckt Traumschloss zum Leben

Klassiker von Händel hinter alten Mauern

"Den Ort hier mit kulturellem Leben zu erfüllen, finde ich enorm spannend“, sagt Bernhard Löffler. Er ist Musikdirektor und leitet das Ensemble Muscia Antiqua aus Günzburg. Gut 150 Menschen strömen in den Innenhof des Schlosses, um gleich ein Klassikkonzert zu verfolgen. Löffler dirigiert Werke von Georg Friedrich Händel wie "Lascia ch´io pianga", das Publikum lauscht andächtig. "Es ist so eine tolle Atmosphäre", sagt eine Zuhörerin in der Pause. "Und die Kapelle spielt wirklich toll“, ergänzt ein Herr neben ihr. Nach gut einer Stunde endet das Konzert und tosender Applaus brandet auf. Doch der Baron hat noch ein Ass im Ärmel.

Krönender Anschluss – ein brillantes Feuerwerk

Ein Feuerwerk erleuchtet den Nachthimmel über Schloss Haldenwang, dutzende Raketen explodieren in bunten Farben. Der Freiherr wirkt gelöst: "Ich freue mich natürlich, dass so viele Leute gekommen sind, es war besser als erwartet." Der Konzertabend soll kein Unikum bleiben, zwei weitere Veranstaltungen sind noch dieses Jahr geplant. Der Plan des Barons könnte also aufgehen. Menschen und Kultur ins Schloss zu holen und es so langfristig zu erhalten.

