Barley zu CSU-Affären: "Mich wundert, was in Bayern geht"

Affären wie jüngst in der CSU bringen Schaden für die gesamte Politik, zeigt sich die Vize-Präsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley (SPD) überzeugt. "Wenn die Leute denken, alle Politiker sind Mistkerle, dann geht auch niemand Anständiges mehr in die Politik. Und wir brauchen anständige Menschen in der Politik!"

Affäre um Ex-Generalsekretär Mayer: "Absolutes No-Go"

Angesprochen auf die Vorgänge rund um den jüngst zurückgetretenen CSU-Generalsekretär Stephan Mayer, der vor einer Woche noch selbst Gast beim BR-Sonntags-Stammtisch war, kritisierte Barley vor allem dessen Umgang mit seinem angeblich unehelichen Kind, über das die "Bunte" berichtet hatte. "Verleugne ich etwas, das nun mal passiert ist? Das ist eigentlich mein Punkt", sagte Barley.

Sie kenne den Fall zwar auch nur aus den Medien, aber das grundsätzliche Problem sei, dass Politiker sich oft als etwas Anderes darstellen wollten als sie wirklich seien. "Ich finde, wir müssen aufhören, so zu tun, als wären wir keine Menschen, als hätten wir keine Fehler." Der Streit mit dem Journalisten sei für sie nachgelagert, auch wenn so etwas natürlich niemals passieren dürfe. Das sei ein absolutes No-Go.

Plagiatsjäger sollten auch Arbeiten ohne Mängel veröffentlichen

Bei den heute von der "Bild am Sonntag" aufgebrachten Plagiatsvorwürfe gegen den neuen CSU-Generalsekretärs Martin Huber wegen seiner Dissertation werde sie "ein bisschen sauer", erkläre Barley. Denn durch die Plagiatsaffären stünden alle Doktorarbeiten von Politikerinnen und Politikern in einem schlechten Licht. "Ich habe meine Doktorarbeit mit Blut, Schweiß und Tränen und jedes Wort selbst geschrieben und jede Fußnote einzeln recherchiert. Und dann kommt immer wieder: 'Du hast einen Doktor in Jura, hast ja eh nicht selbst gemacht'."

Gerade deshalb wünschte sie Barley von den Plagiatsjägern, dass diese nicht nur die mangelhaften Arbeiten veröffentlichen, sondern auch solche, bei denen sie keine Mängel gefunden haben. "Ich bin sicher, meine Doktorarbeit ist hundertmal überprüft worden, aber meinen Sie, die würden mal sagen: Haben wir geprüft ist in Ordnung", so die SPD-Politikerin. Wenn die Relation der vielen, die es anständig machen, zu den wenigen, die es nicht anständig machen, sichtbar würde, würde dies zu einem besseren Image der Politik führen, zeigte sich Barley überzeugt.

Barley: Maskenaffäre Indiz für "Der Staat bin ich"-Haltung der CSU

Schockiert zeigte sich Barley über die Maskenaffäre und die immensen Einnahmen von Andrea Tandler, der Tochter des früheren CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler, und ihren Geschäftspartnern. Dabei sei der Eindruck entstanden, alle Politiker seien raffgierig. Natürlich gebe es solche Politiker und die gebe es auch in allen Parteien, aber "mich wundert wirklich, was in Bayern geht", so Barley. Sie habe das Gefühl, in Bayern gehe noch immer viel mehr als in anderen Ländern und Schlitzohrigkeit gehöre in der bayerischen Politik schon fast zum guten Ton. Man habe den Eindruck bei der CSU, dass dort ein wenig die Haltung "l'État c'est moi" (Der Staat bin ich) vorhanden sei, so Barley.

Krimiautor Michael Kobr: Affären erinnern an "Kir Royal"

Auch Michael Kobr, einer der Autoren der "Kluftinger"-Krimis, zeigte sich entsetzt über die jüngsten Affären in der CSU. Es komme ihm vor wie ein Rückschritt in die 80er-Jahre und erinnere ihn an die bayerische Serie "Kir Royal". Dass es solche Vorgänge in "Gutsherren-Manier" heute noch gebe, habe ihn überrascht, so Kobr.

Vorausschauend auf die Landtagswahl im Herbst des nächsten Jahres zeigte sich Kobr aufgeschlossen für eine Koalition von CSU und Grünen. "Ich glaube, das tut dem Land gut, dass es dann Koalitionen mit echten Diskussionspartnern gibt." Wenn sich die CSU mal wirklich mit den Grünen in einer Regierung auseinandersetzen müsste, würde das Bayern in vielfacher Hinsicht nutzen. Sowohl für die politische Kultur als auch für die Ökologie, so Kobr.