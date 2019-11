Barkeeper bedroht: 39-Jähriger in Nürnberg vor Gericht

Weil er versucht haben soll, einen Barkeeper auszurauben, muss sich ein 39-Jähriger ab Montag vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten. In den frühen Morgenstunden des 5. Juni betrat der Mann die Bar in Nürnberg und verlangte vom Barkeeper Geld, so die Staatsanwaltschaft. Als dieser nicht reagierte, soll der Gast eine Bierflasche auf dem Tresen zerschlagen und damit den Barkeeper bedroht haben.

Schlag ins Gesicht: 39-Jähriger war betrunken

Nachdem der Barkeeper den Gast entwaffnet hatte, schlug ihm der 39-Jährige mit dem Ellbogen ins Gesicht, so der Vorwurf. Er hatte der Staatsanwaltschaft zufolge fast zwei Promille Alkohol im Blut.

Nach Angriff mit Bierflasche: Urteil kurz vor Weihnachten erwartet

Für den Prozess sind fünf Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil wird für den 20. Dezember erwartet.