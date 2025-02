"Bark Date": Hundefans suchen sich einen Tierschutzhund aus

Hündin Birke ist ganz entspannt, obwohl um sie herum einiges los ist: Rund 30 Hunde und ihre Pflegefamilien stehen über eine Wiese im Nürnberger Marienbergpark verteilt. Zwischen den Paaren wuseln Interessenten hin und her. Die Hündin mit dem ungewöhnlichen Namen bleibt cool und das, obwohl sie erst seit ein paar Wochen in Deutschland ist.

Hündin Birke kommt aus Rumänien

Birke lebte zuletzt in einem Shelter, einer Art Auffangstation in Rumänien, jetzt ist die Hündin zur Pflege bei Gudrun Neßhöver. Sie schwärmt von ihr: "Sie ist einfach so ein Allround-Hund, der mit Kindern kann, der mit Hunden kann, mit Katzen, der zu Hause angenehm ist, auch ruhig und entspannt. Also für jemanden, der einen gemütlichen, netten Hund sucht, eine richtige Bereicherung!"

"Bark Date" findet zum 70. Mal statt

Dass heute jemand einen solchen Hund sucht, ist gut möglich: Denn zum "Bark Date" sind rund 30 Hunde mit ihren Pflegefamilien oder Tierschutzorganisationen in den Nürnberger Marienbergpark gekommen. Mindestens genauso viele potenzielle Hundebesitzer sind hier unterwegs und sehen sich neugierig um. "Wir haben einfach gemerkt, dass die Tierschutzhunde in den ganzen Inseraten von eBay Kleinanzeigen, den ganzen Tierschutzvereinen und Tierheimen leider untergehen", erklärt Eileen Bayliss die Grundidee. Sie organisiert als Ehrenamtliche die "Bark Dates" in Nürnberg mit. Diese gibt es deutschlandweit seit Dezember 2023, das Date in Nürnberg ist die 70. Veranstaltung.

Adoption muss gut überlegt sein

Interessenten können hier heute keinen Hund adoptieren, denn eine solche Entscheidung soll nicht nur eine Laune sein. Aber sie können ein zweites Date vereinbaren, falls sie sich in einen der Hunde verliebt haben. Jede Pflegestelle hat je nachdem, ob sie den Hund für eine Organisation aufgenommen hat oder dies privat tut, bestimmte Voraussetzungen für eine endgültige Adoption. "Was wir immer ganz wichtig finden, dass die Leute sich im Vorfeld wirklich darüber informieren, was bedeutet es, einen Hund zu haben", erklärt Bayliss. Wichtig sei, dass man genügend Zeit für das Tier habe und die Kosten, beispielsweise beim Tierarzt, nicht unterschätze. "Will ich einen kleinen Hund? Will ich einen großen Hund? Passt ein alter Hund besser zu mir?", auch diese Fragen seien wichtig, so Bayliss.

"Bark Date": Jeder vierte Hund findet Zuhause

Etwa jeder vierte Hund bei einem "Bark Date" findet so sein neues Zuhause, schätzt Bayliss. "Wir hatten zum Beispiel mal einen Schäferhund, der war schon bei acht Bark Dates. Und beim letzten hat es dann gefunkt und gematcht. Und das sind dann natürlich die Happy Ends, die wir wollen!" So auch die Geschichte von Mona, einer Hündin mit Rolli, also Rollstuhl. Sie war auf sieben Bark Dates. Beim letzten Mal in Nürnberg hat sie dann ihre Familie gefunden.

Rüde Fridolin machte echte Verwandlung durch

Ein Happy End wünscht sich Pflegefrauchen Sylvia auch für Fridolin aus Spanien. Der Hund der Rasse "Ratonero Valenciano" war anfangs eher ängstlich. Mittlerweile ist er neugierig und freundlich. "Er ist wirklich ein total süßer Schatz, der es verdient hat, endlich ein Zuhause zu finden", schwärmt sie. Nach dem rund zweistündigen "Bark Date" hat die Pflegefamilie ein gutes Gefühl. Einigen ist Fridolin aufgefallen, es gab interessante Gespräche.

Interessante Kontakte gesammelt

Auch um Hündin Birke aus Rumänien war immer wieder etwas los: "Es waren viele Leute da, gerade weil sie so ruhig und entspannt hier ist mit so vielen anderen Hunden", so Gudrun Neßhöver. "Manchmal hat sie nicht ins Schema gepasst, weil sie einfach ein großer, kräftiger Hund ist." Ob es bei einem der Interessenten so richtig gefunkt hat, werden die nächsten Tage zeigen. Denn Neßhöver hat ihre Kontaktdaten weitergegeben. "Ich habe den Leuten gesagt, sie sollen sich nochmal Gedanken machen, was genau sie suchen. Denn eine gute Beratung ist einfach das A und O. Ich würde mich freuen, wenn sie sich melden!"