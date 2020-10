Bargeldloses Spenden in Würzburger St. Johannis-Kirche

Ohne Bargeld können Besucher der Würzburger St. Johannis-Kirche nun Geld spenden. Möglich macht das ein Spendenautomat, der in der Kirche aufgestellt ist. Als kleines Dankeschön für die Spende spuckt der Automat eine kleine Münze in Form eines Johannistalers aus. Entwickelt hat den Automaten die Firma GeWeTe aus Mechernich in Nordrhein-Westfalen als Prototypen. Die Kirchengemeinde darf den Automaten als Testphase ein halbes Jahr kostenlos nutzen und die Spendengelder in voller Höhe behalten.

Sanierung der beiden Kirchtürme

St. Johannis sammelt gerade Geld, weil die beiden spitzen, charakteristischen Kirchtürme dringend saniert werden müssen. Die losen Muschelkalkplatten müssen wieder befestigt, der poröse Sandstein renoviert, die Asbestplatten beseitigt und die undichten Fugen vom Pflanzenbewuchs befreit werden. 1,8 Millionen Euro kostet Sanierung laut einem Kostenvoranschlag, sagt Pfarrer Jürgen Reichel. Schon im Mai 2019 hat die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde eine Spendenaktion für die maroden Türme gestartet.

600.000 Euro bis Herbst 2021

In über 100 Einzelaktionen von Würzburger Bürgern sind allein durch Privatspender schon 90.000 Euro zusammengekommen. Unter anderem gab es im Mai 2019 einen Benefizlauf die Turmtreppen hinauf. Zusammen mit Fördergeldern von Landeskirche, Freistaat Bayern und Stadt Würzburg konnte der erste Bauabschnitt mit 900.000 Euro finanziert werden. Aktuell fehlen noch 600.000 Euro, um den Rest der Sanierungsarbeiten zu bezahlen, das Geld soll bis Herbst 2021 zusammen kommen.

Spitzname "Batman-Kirche"

Die St. Johannis-Kirche wurde ursprünglich 1895 errichtet und bei einem Luftangriff im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört. Nach dem Krieg wurde sie in neuer Form wiederaufgebaut und 1957 eingeweiht. Weil viele Kriegsschäden, wie der Rest des alten Kirchturms, beim Neubau bewusst erhalten wurden, gilt die Kirche ähnlich wie die Berliner Gedächtniskirche als Mahnmal gegen den Krieg und für den Frieden. Wegen ihres markanten, stark an den Kopf des Comic-Helden Batman erinnernden Aussehens wird die Kirche umgangssprachlich gerade von jüngeren Würzburgern gerne als "Batman-Kirche" bezeichnet.