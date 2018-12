26.12.2018, 12:52 Uhr

Barfuß und im Schlafanzug: Zweijähriger erkundet Neustadt

In Neustadt bei Coburg ist ein zweijähriger Junge am Dienstagmorgen auf Entdeckungstour gegangen – im Schlafanzug und barfuß. Die Mutter holte ihren Buben bei der Polizei ab, wo er am liebsten einen Trickfilm auf dem Revier-TV zu Ende geschaut hätte.