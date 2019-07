"Barber Angels": Kostenlose Haarschnitte für Bedürftige

Es war ein besonderer Charity-Einsatz: Die "Barber Angels" waren am Montag (01.07.) zum ersten Mal in Augsburg, um wohnungslosen und bedürftigen Menschen kostenlose Haar- und Bartschnitte zu verpassen. Die Resonanz war groß. Viele der Kunden konnten sich schon lange keinen Besuch beim Friseur mehr leisten. Dazu gehören Senioren, deren Rente kaum ausreicht und Menschen, deren schmales Einkommen einen Friseurbesuch nicht zulässt.

Neuer Haarschnitt für mehr Selbstwertgefühl

Ihnen wollen die Profi-Friseure mit einem neuen Haarschnitt ein bisschen Selbstwertgefühl zurück geben. Mit ihren Aktionen wollen sie auch Kollegen anderer Branchen dazu bringen, einmal im Monat etwas Gutes für die Menschen im eigenen Land zu tun. Für die Lederkluft, die die "Barber Angels" bei ihren Einsätzen tragen, haben sie sich ganz bewusst entschieden. So sollen Berührungsängste vermieden werden.

Eingetragener Verein mit vielen Ehrenamtlichen

Die "Barber Angles Brotherhood" ist ein eingetragener Verein. Er wurde 2016 im baden-württembergischen Biberach an der Riß gegründet. Inzwischen hat der Verein 300 Mitglieder in ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und in Spanien.

Seit der Vereinsgründung haben sie bereits mehr als 40.000 Mal obdachlosen und bedürftigen Menschen kostenfrei Haare und Bärte geschnitten. Der Verein hat dafür zahlreiche Auszeichnungen bekommen.