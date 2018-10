Barbara Stamm verlässt die politische Bühne – ein Porträt

Bekanntes CSU-Gesicht

Barbara Stamm gehört zu den populärsten Politikern der CSU. "Stimmenstaubsauger" hatte Parteivorsitzender Horst Seehofer sie einmal genannt. Auch deshalb war Barbara Stamm 2018 erneut auf Platz 1 der Bezirksliste Unterfranken angetreten.

"Ich hab' mir das nicht leicht gemacht, sehr lange, sehr intensiv überlegt, viele Gespräche geführt und das ist jetzt das Ergebnis: Ich bin bereit wieder mitzumachen und alles zu geben." Barbara Stamm (CSU)

Von der Erzieherin zur Landtagspräsidentin

1969 ist die gelernte Erzieherin in die CSU eingetreten. Seit 1976 gehörte Barbara Stamm dem bayerischen Landtag an. 1990 kandidierte sie in ihrer Heimatstadt Würzburg bei der Oberbürgermeisterwahl und verlor knapp. von 1994 bis 2001 war Stamm Sozial- und Gesundheitsministerin im Kabinett Stoiber, verlor aber nach dem ersten BSE-Fall in Bayern ihr Amt. Von 2008 an war Barbara Stamm Präsidentin des Bayerischen Landtags.