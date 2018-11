Barbara Stamm in Münchner Runde: Seehofer verspielt Lebenswerk

Hinter den Kulissen sei die parteiinterne Zusammenarbeit mit Horst Seehofer immer schwieriger geworden. In der Münchner Runde berichtet die ehemalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm über den Führungsstil des CSU-Parteichefs. Sie sei ihm wie viele Parteikollegen mit „Offenheit, Bindung, Anerkennung“ gegenüber getreten. „Aber da ist selten etwas zurück gekommen“, sagt Stamm. „Und das nagt in einem.“ Überhaupt sei das Team in den Hintergrund geraten.

"Man hatte den Eindruck, dass es nur ein ganz kleiner Kreis ist, mit dem diskutiert wurde." Barbara Stamm, CSU

Stamm: Seehofers Lebenswerk steht auf dem Spiel

Nachdem Seehofer nun angekündigt hat, als Parteichef zurückzutreten, hofft Stamm auf einen schnellen, würdigen Abgang. Denn er habe ein „Lebenswerk erbracht“. Auf die Nachfrage des Moderators Christian Nitsche in der Münchner Runde, ob er dieses Lebenswerk jetzt verspiele, antwortet sie: „Ja.“

"Aus meiner Sicht eine Empfehlung an Horst Seehofer: mal selbst zu wissen, ob er es sich selbst noch antun will oder nicht. Ich würde ihm wünschen, dass er es mit Anstand und Würde über die Bühne bringen kann." Barbara Stamm, CSU

"Strategie gegen Merkel" habe Seehofer nicht alleine gefahren

Vorher erinnerte die CSU-Politikerin daran, dass es nicht der Parteivorsitzende der CSU alleine war, der eine Strategie gegen Kanzlerin Angela Merkel hatte.

"Nachdem ich ja auch kontinuierlich im CSU-Vorstand dabei gewesen bin, muss ich der fairnesshalber sagen, dass das nicht Horst Seehofer alleine war, der hier die Strategie gegen Merkel gefahren hat. Also das waren schon mehrere gewesen und ich habe selbst auch immer ein Stück weit darunter gelitten, dass wir oft auch so einseitig Position bezogen haben, dass wir hier in dieser Frage auch nicht in einer stärkeren Bandbreite aufgetreten sind. Der Dialog wurde immer schwieriger im Vorstand und es wäre besser gewesen, wenn wir insgesamt auch mehr aufeinander gehört hätten. Das muss man im Nachhinein auch sagen." Barbara Stamm, CSU

Wegen der massiven Stimmenverluste der CSU bei der Landtagswahl hatte Stamm den Einzug in den Landtag verpasst. Zwar war sie unangefochten Stimmen-Königin in Unterfranken, hatte aber kein Direktmandat. Zuvor war sie 42 Jahre für die CSU im Landtag, zuletzt als Landtagspräsidentin.

Stamm traut Söder den Job als Parteichef zu

Nun fordert Barbara Stamm "so schnell wie möglich" eine personelle Neuaufstellung an der Spitze der CSU. Das sei die Partei auch der Basis schuldig. Die "Bandbreite" in der Parteiführung solle die CSU als Volkspartei widerspiegeln. "Deshalb plädiere ich dafür, dass wir uns auf ein Team an der Spitze konzentrieren und nicht auf eine Person", so die Unterfränkin. Allerdings habe die Erfahrung aus der Geschichte der CSU gezeigt, dass es immer wieder zu einer Personalunion aus Parteichef und Ministerpräsident kommt. Stamm traut Markus Söder diese doppelte Verantwortung durchaus zu.

"Er kann das und wenn er es will, gehe ich davon aus, dass er es auch wird. Aber er muss sich umorientieren. Berlin, Europa - diese Themen müssen dann viel mehr auf der Tagesordnung sein. Das kann er mit Sicherheit. Aber das nimmt sehr viel Zeit und Kraft in Anspruch und es bedeutet auch Teamarbeit." Barbara Stamm, CSU