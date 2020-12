vor 4 Minuten

Barbara Stamm beteiligt sich an Würzburger "Dienst-Tag"-Demo

Zusammen mit Beschäftigten in helfenden Berufen ist die ehemalige Präsidentin des Bayerischen Landtags Barbara Stamm am Abend in Würzburg auf die Straße gegangen. Sie forderte am "Dienst-Tag für Menschen" bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte.