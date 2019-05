Ausbildung zur Erzieherin

Die 1944 im baden-württembergischen Bad Mergentheim geborene Barbara Stamm trat 1969 in die CSU ein und saß von 1972 bis 1987 im Würzburger Stadtrat. 1972 wurden für den Stadtrat gezielt Frauen gesucht. Stamms Ehemann riet ihr damals, sich zu bewerben und in die Politik zu gehen. 1976 zog sie als Nachrückerin erstmals in den männerdominierten Landtag ein und erfuhr dort reichlich Gegenwind. Neben ihrer Arbeit im Landtag leitete die gelernte Erzieherin das Schifferkinderheim in Würzburg und begann ein vielfältiges soziales Engagement, das sie bis heute aufrecht hält.